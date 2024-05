Dezesseis representantes dos estados membros da União Europeia (UE) e integrantes da delegação da União Europeia no Brasil, cuja sede fica em Brasília, chegam em 15 de maio a Belo Horizonte. A comitiva ficará quatro dias em Minas Gerais para conhecer potencialidades e áreas de interesse comercial e estratégico, visando estreitar as relações de Minas com a UE. Na agenda, estão previstas reuniões com representantes dos governos estadual e municipal, com a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, encontro em Brumadinho e localidades afetadas pelo rompimento da barragem da Mina do Feijão, além de visitas a pontos importantes de BH, como o Centro de Referência do Queijo Mineiro.

CENTRO JEAN MONNET

Em 16 de maio, o grupo vai à Faculdade de Direito da UFMG para conhecer projetos e programas do Centro de Excelência Europeu Jean Monnet, que tem com mais de 10 anos de atividades em ensino, pesquisa e extensão sobre União Europeia. O centro é financiado pelo Programa Erasmus+. O encontro contará com a participação de integrantes do TCE/MG, TRF6 e DPEMG, além de representantes do Executivo e Legislativo. Também participará do evento uma equipe da Fapemig, que falará sobre a situação da ciência e da tecnologia em Minas. Está prevista mesa redonda para discutir a política exterior da UE e suas relações com o Brasil e Minas Gerais.

COLECIONISMO

Oportunidade para quem quiser conhecer parte do acervo do Centro de Memória Usiminas, em Ipatinga, a mostra “Visível sensível: do colecionismo ao museu na Casa Fiat de Cultura” está em cartaz em Belo Horizonte. São 50 obras de Amilcar de Castro, Lorenzato, Yara Tupynambá, Amélia Toledo, Bruno Giorgi, Jorge dos Anjos, Franz Weissmann, Manfredo Souzanetto, Marcos Coelho Benjamim, Tomie Ohtake, Nello Nuno, Chanina e Siron Franco. Colecionado ao longo de quase seis décadas, o acervo está exposto de maneira inédita. Com curadoria de Rodrigo Vivas, doutor em história da arte, a exposição na Casa Fiat, em parceria com o Instituto Usiminas, vai até 30 de junho, com entrada franca.

Emanuele Cappelano, presidente da Stellantis para América do Sul, e Marcelo Chara, presidente da Usiminas, na abertura da mostra "Visível sensível", na Casa Fiat Leo Fontes/Studio Cerri

APROXIMA

No ano em que completa uma década, a Feirinha Aproxima, do chef Eduardo Maya, chega com novidades. No próximo sábado (4/5), ela será realizada nas dependências da Faculdade Arnaldo, com cozinha-show e expositores de todo o estado. Em 18 de maio, o BH Shopping receberá edição especial do Brasas Aproxima, evento inédito pensado para mostrar que a brasa vai muito além do churrasco. Serão 20 operações gastronômicas, além de apresentações de jazz e blues e programação especial para toda a família. Os convites do Brasas poderão ser comprados por R$ 20 na plataforma Sympla e no aplicativo Multi, para clientes do BH Shopping.

O(S)TRAS

Depois de circular por Uruguai, São Paulo e Chile, o projeto O(S)TRAS exibe em BH os processos de criação de uma performance até o próximo domingo (5/5), no Memorial Vale, na Praça da Liberdade. O Ateliê O(S)TRAS é idealizado e produzido pelos performers mineiros Carolina Correa, Ludmilla Ramalho, Tiago Macedo e Tina Dias. Trabalhos propõem reflexões sobre violência de gênero, maternidade e etarismo, temas que dialogam com as fronteiras do corpo e os territórios da memória. O coletivo de artistas conta também com Eliatrice Gischewski, Kênia Dias, Cris Diniz e o arquiteto Alexandre Brasil, que assina a expografia.