Restaurantes proporcionam experiências novas a amantes por frutos do mar!

É sempre bom conhecer restaurantes diferentes, abrir um cardápio com calma, pensar nas possibilidades e imaginar os aromas, as texturas e os sabores antes de decidir quais serão as escolhas do momento.

Porém, em alguns dias, bate aquela vontade de viver algo diferente e sair totalmente da rotina. Pensando nisso, restaurantes da cidade estão investindo em estratégias diferentes, que ampliam as possibilidades para os clientes.

No Do Peixe Restaurante, de cozinha brasileira localizado na região da Pampulha e especializado em peixes do mar e do rio, existe um rodízio de experiências brasileiras que possibilita ao cliente uma verdadeira imersão em sabores.

Para quem gosta de sair sem pressa e com o coração aberto para novos sabores, essa é uma excelente pedida.

A sequência proporciona uma viagem gastronômica pelos principais pratos e petiscos à base de pescados do país, incluindo delícias como casquinha de siri, ceviche, bolinho de bacalhau, lula à dorê, moqueca e iscas de tilápia, lambari, peroá, sirizada e muito mais.

O Restaurante do Porto, tradicional na cidade especializado em cozinha portuguesa, existe uma experiência exclusiva, intitulada Bacalhau Autoral.

Mediante reserva, o cliente pode enviar ao restaurante uma receita de família, com descrição de todos os ingredientes, que ela será preparada com primor, para proporcionar lembranças repletas de sentimentos.

É algo totalmente inédito na cidade, e o interessante é que o cliente também pode entrar na cozinha do restaurante para acompanhar parte do preparo.

Outra opção interessante, exclusiva, mas temporária, é o novo menu do Pacato, o Ponta de Areia, que apresenta pratos que celebram o encontro de Minas Gerais com as praias do verão, com destaque para sabores de Cabo Frio, Guarapari, Caraíva e Moreré.

São pratos leves e com combinações ousadas. Você vai encontrar lulinhas al ajillo com vinagrete de milho verde e pão tostado, vinagrete de polvo com homus de abóbora e coalhada, arroz mar e terra, que une polvo, lula, camarão e barriga de porco; o vermelho na brasa, que vem com camarão VG, demi-glace de galinha, angu de milho crioulo branco e brócolis tostado.

Esse menu só será servido nas sextas, sábados e domingos, mas terá um tempo limitado, então, não deixe de incluir na sua programação de janeiro.

