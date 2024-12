Iniciativas que todo amante de gastronomia precisa conhecer ainda em 2024!

Desde que Belo Horizonte foi reconhecida como Cidade Criativa da Gastronomia pela Unesco, diversos projetos passaram a ser desenvolvidos para potencializar esse título e posicionar a nossa cidade, cada vez mais, como um destino turístico gastronômico. Apesar de terem um foco no turismo, eles apresentam uma cidade diferente para o morador, que tem a oportunidade de conhecer locais e histórias que muitas vezes estão escondidas, mesmo estando tão perto.

Recentemente, o Sebrae Minas e Belotur lançaram, em parceria, três iniciativas que você precisa conhecer ainda em 2024: o Menuuh: Experiências Turísticas de Belo Horizonte, o Bares com Alma e o Guia Virtual do Mercado Central.

Menuuh: Experiências Turísticas de Belo Horizonte



Nesse catálogo, você terá acesso a 19 experiências turísticas diferentes, muitas delas focadas na gastronomia e nas inúmeras possibilidades de ser feliz ao redor da mesa. Temos jantares, degustações de queijos e cervejas, experiências sensoriais e muito mais.

No Copa Cozinha, por exemplo, a experiência chama Mesa Posta de Cafés e Quitandas em três momentos, e o visitante é convidado a conhecer quitandas e quitutes repletos de tradição, que são servidos na companhia de um café quentinho, coado na hora e com jeitinho de casa de vó.

No Armazém Roça Grande, o jantar recebeu o nome Da Roça à Mesa. Com a condução da Mariana Gontijo, chef e proprietária do Armazém, os participantes terão uma imersão completa na cultura alimentar de Minas e vão se surpreender com os “causos” do interior e com o ambiente acolhedor, repleto de detalhes que levam a uma viagem no tempo.

Bares com Alma



O Bares com Alma é um inventário que reúne 30 bares que estão no coração do Belo Horizontino, possibilitando um verdadeiro mergulho na história dos botecos mais tradicionais da cidade. Os bares que receberam esse reconhecimento possuem mais de 30 anos de existência, gestão familiar e clientes fiéis. Entre os selecionados, temos Bar do Zezé, no Barreiro; Bar do Caixote, no São Geraldo; Mercearia Pérola do Atlântico, no Pompeia; e Bar do Toninho Árabe, no Serra.

Como você pode notar, os estabelecimentos estão espalhados por toda a cidade, então vale a pena reunir a turma para um tour completo.

Guia Virtual do Mercado Central



Este guia tem o objetivo de proporcionar uma exploração virtual e sensorial de um dos pontos mais icônicos da cidade, o Mercado Central, que tem 95 anos. A plataforma oferece uma experiência envolvente, com conteúdos em textos, áudios e vídeos, organizados em cinco temas deliciosos: doces, comidas, queijos, bebidas e ingredientes/panelas.

A curadoria de 31 estabelecimentos, entre os mais de 400 que estão ativos no Mercado, foi realizada pela jornalista especializada em gastronomia, Celina Aquino. Você pode explorar todas elas presencialmente, por meio de QR codes no mercado, ou de forma online, em qualquer lugar do mundo.

Este projeto faz parte do Territórios e Redes Criativas, mostrando como Belo Horizonte continua a inovar e destacar sua vibrante cultura e gastronomia.

Como acessar tudo isso?



Para aproveitar todos esses materiais e conhecer a nossa cidade com novos olhares, basta clicar aqui e acessar o Portal Belo Horizonte. Aproveite, compartilhe. Viva e sinta BH! Até a próxima…

