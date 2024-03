Falta pouco para a Páscoa, a época que oficialmente é a mais doce do ano. Chocolates, ovos e muita criatividade invadem o cenário das lojas e dos supermercados, mas nos últimos anos, o destaca está cada vez maior para os empreendedores locais, que estão investindo em inovações, qualidade e entregas repletas de significado.

Uma prova disso, é a experiência de Páscoa da Kalapa Chocolate, uma marca de chocolates sensoriais bean to bar, com produção agroecológica, que trouxe para o público a série Terra Fértil, com ovos preparados com ingredientes como cupuaçu, mate, morango, milho, baru etc.

O destaque da marca está nos ovos veganos, entre eles o Ovo Arado, branco de aveia com paçoca, nibs de cacau e flocos de milho crocante, e o Agrofloresta, com premiado 70% cacau com cupulate, morango, mate, limão e urucum.

A Camila Fontes Doces também trouxe para o público um cardápio bem ousado, envolvendo Pistache, Chocolate com Maracujá e crocante de coco, e o inesperado ovo Jack Daniels, desenvolvido com duas cascas de chocolate recheadas com trufas de Jack Daniel.

Galinha de ovos de ouro feita em amarrado reforçado, que vem com mini ovos pintados à mão, da Botânica Chocolates Botânica Chocolates/divulgação

Já na A Botânica Chocolates, da chef Carol Mesquita, a Páscoa veio imersa em uma narrativa completa e envolvente. Mais que ovos, chocolates e sobremesas, o cardápio é um passeio na Fazenda. Com o título “Da Fazenda, com carinho” as edições limitadas são excelentes para presentear e envolvem bolsas decoradas com girassol que guardam lindos ovos crocantes, uma galinha de ovos de ouro, item clássico da nossa cozinha, feita em amarrado reforçado, que vem com mini ovos pintados à mão.

Esses são alguns exemplos que mostram o poder do local e o impacto da criatividade na gastronomia. Mais que produtos, o público busca por experiência e nesse quesito, nossa cidade é referência.

Na Cacau Arte, além dos ovos especiais, existe um espaço do cardápio dedicado às crianças. A Cláudia desenvolve os famosos Kits Confeiteiros que contam com casquinhas de chocolate, bisnagas de chocolate, recheio e itens de confeito, para que as crianças possam montar os próprios ovos e usar a imaginação. Alguns kits acompanham caixa de lápis de colorir e um joguinho para entreter os pequenos.

Caixa de macarrons, com sabores especiais de Páscoa, da Espetacular Doceria Espetacular Doceria/Divulgação

Além de muita mineiridade, o mercado também abre espaço para os sabores franceses. A Espetacular Doceria, da Chef Elisa Dayrell, mantém a tradição com suas sobremesas leves, preparadas com técnica exímia e muita harmonia para o paladar. Além de um cardápio repleto de ovos, sendo o de Pistache um dos destaques, por envolver creme de pistache, casca de chocolate meio amargo, ganache de chocolate e coullis de framboesa, a chef Elisa também preparou para o público uma caixa de macarrons, com sabores especiais de Páscoa, e o Quarteto de Ovinhos Renouveau, que conta com uma experiência de degustação que envolve 4 sabores do cardápio: Espetacular, Pistache, Pour Elisa e Crème Brulée.

Eu sei que esse encontro de hoje ficou bem apetitoso, mas mais que te inspirar com sabores, minha intenção é te lembrar de manter o olhar atento ao nosso mercado. Ao seu lado e em todos os cantos da cidade, existem sabores autênticos sendo criados. Valorizar é nosso papel.

Para saber mais sobre gastronomia, cultura, turismo e serviços em Minas Gerais, me acompanhe no @coisasdemineiro. Também estou diariamente no @isabelalapa.