Uma combinação explosiva

A taxa de desemprego no Brasil subiu de 6,1%, no terceiro trimestre de 2024 – o menor de toda a série histórica do IBGE iniciada em 2012 - para 6,8% no primeiro trimestre de 2025, terminado em fevereiro. Apesar do crescimento – que segue padrão sazonal da Pnad contínua (IBGE) com a tendência de expansão da procura por trabalho nos primeiros meses de cada ano – esta segue como uma das taxas de desocupação mais baixas.

Ao final de 2019, por exemplo, primeiro ano do governo Bolsonaro, a taxa de desocupação no país foi de 11,8%. Ao mesmo tempo, o rendimento dos trabalhadores alcança, neste primeiro trimestre, o recorde da série: R$ 3.378,00. Igualmente, registra-se na Pnad deste trimestre o maior número de trabalhadores com carteira assinada: 39,6 milhões de pessoas. Há um quadro geral do emprego no país positivo em relação à evolução histórica.

Mas ao mesmo tempo em que numa ponta, os níveis de emprego e o rendimento aumentam; na outra, o brasileiro quando vai às compras, enfrenta uma realidade fática: a inflação de alimentos. Aquela mesma que nos Estados Unidos já impacta a popularidade de Donald Trump na alvorada de seu governo: a sua taxa de aprovação nas primeiras semanas é uma das mais baixas da história.

Adicionalmente, 64% dos americanos consideram que Trump não foca o seu governo o suficiente para reduzir preços; enquanto 55% avaliam que ele prioriza mais do que devia a taxação sobre produtos de outros países.

Segundo a mais recente pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 88% dos brasileiros consideram que o preço dos alimentos nos mercados subiu no último mês; 70% dizem o mesmo em relação aos combustíveis; 65% notam aumento nas contas de água e de luz. O resumo da ópera: 81% avaliam que o seu poder de compra hoje é menor do que era há um ano; e sendo estes os números que de fato importam ao cidadão, 56% consideram que a economia do país piorou nos últimos 12 meses.

Enquanto o eleitor mediano espera de seus prefeitos soluções para os problemas da porta para fora de suas casas; ele também aguarda do governo nacional certo bem estar econômico. Lula demorou a reagir para enfrentar a inflação de alimentos e ainda lida, no âmbito dos grandes colégios eleitorais estaduais, com a oposição de governadores que se puderem irão boicotar as iniciativas para a redução de alíquotas.

Muito diferente da boa vontade que apresentaram em apoio a Bolsonaro, quando ele forçou, por meio de uma proposta de emenda constitucional, a derrubada das alíquotas de ICMS sobre combustíveis.

Empurrou assim a fatura para 2023, já que coube ao futuro governo a compensação de estados. Mas não apenas a inflação de alimentos afeta os índices de popularidade de Lula, que atravessa hoje o seu pior momento, com taxa de desaprovação de 56%.

A oposição – em particular a extrema direita - é orgânica em sua comunicação negativa sobre o governo; e na apresentação das narrativas e demonizações a um segmento do eleitorado fiel. Mas a depender da centralidade da temática, com o apoio dos algoritmos, algumas lideranças desse campo têm conseguido furar a bolha e ampliar o alcance de suas mensagens.

Se o ânimo do eleitorado já não é bom com a percepção de queda do poder de compra, há maior propensão a aceitar as notícias negativas, sejam verdadeiras ou não: 47% declaram interagir mais com notícias negativas do que positivas (23%) do governo Lula. Enquanto 44% recebem mais informações do governo federal pela televisão; 34% se informam mais pelas redes sociais. E aí está um ponto de atenção: xentre aqueles que se informam mais pelas redes, 60% recebem mais notícias negativas (contra 41% daqueles que se informam mais pela televisão).

Para além das cabeçadas entre ministérios, fogo amigo e tiros no pé de alguns integrantes do governo federal e no entorno de Lula, a economia no bolso das pessoas e a comunicação negativa predominante no meio ambiente informacional é combinação que derruba a popularidade do presidente neste momento. É possível reverter? Em política tudo é possível. Ainda mais estando no controle da máquina federal. Mas aqui o tempo é o pior adversário. Quanto mais se arrasta, a tendência é de que mais se deteriorem as condições políticas para a mudança.

Despedida



Josué Valadão, secretário municipal de Assistência Social e Direitos Humanos despediu-se da equipe nesta quarta-feira. O prefeito Álvaro Damião agradeceu-lhe a atuação à frente da pasta e explicou que pretende dar nova abordagem à área.



Vácuo



Maior liderança do PT mineiro, reeleita em primeiro turno, a prefeita de Contagem, Marília Campos, está em busca de alternativas para o campo progressista em Minas, nas eleições ao Palácio Tiradentes de 2026. “Existe uma aposta de que Rodrigo Pacheco venha e que o presidente Lula o convença a concorrer. Há possibilidade de ele aceitar”, afirma ela.

Na hipótese contrária, contudo, é preciso construir outras alternativas, diz ela, que embora cotada, quer concluir o segundo mandato à frente da prefeitura. “Sou prefeita, vou cumprir os quatro anos. E serei uma militante desse projeto de centro-esquerda no estado”, afirma ela.

Tempo



Marília Campos alerta para a importância de que a chapa majoritária de seu campo político seja formatada logo, considerando a construção política e eleitoral de uma candidatura leva tempo:

“E é isso que não temos mais: tempo”. A prefeita aguarda a posição de Pacheco ainda este mês, após o retorno do Japão. “Precisamos construir pontes com outras lideranças importantes”, afirma ela, assinalando que já procurou o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, que estava em viagem aos Estados Unidos. Deverá conversar com ele, agora que já retornou.



Anistia



O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) vai aderir ao ato da Paulista neste domingo, em defesa da anistia aos envolvidos na tentativa de golpe de estado, entre eles, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).



Ouvidoria day

“A Ouvidoria como Ferramenta de Participação Social” é o tema do evento que será realizado nesta quinta-feira, no Tribunal de Contas do Estado (TCE), em parceria com a Rede Ouvir. Entre os temas debatidos no evento estão o controle social; a transparência pública; a participação social; a comunicação; e a tecnologia. Serão também apresentados casos de ouvidorias consideradas como boas práticas. Apesar de a lei federal determinar a obrigatoriedade de que municípios instalem ouvidorias, em Minas, auditoria realizada em 2024 pelo TCE constatou que apenas 100 tinham ouvidoria."

Salgado

Está em vigor, desde 31 de março, as novas taxas de cartórios, os emolumentos para a transferência de imóveis. A Lei 25.125 de 30/12/2024, aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada por Romeu Zema cria uma sobretaxa para imóveis acima de R$ 3,2 milhões.

Até esse valor, o preço da escritura pública sobe gradativamente até R$ 8,2 mil. Acima dos R$ 3,2 milhões, a cada R$ 500 mil será adicionada uma taxa extra de R$ 3 mil. Não apenas os imóveis de alto custo serão afetados, mas também a classe média e baixa, uma vez que para as construtoras e incorporadoras, o custo da compra e registro do imóvel irá aumentar.

