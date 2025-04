'Um dos dias mais importantes da história dos EUA', diz Trump sobre tarifaço

PELOTAS, RS (FOLHAPRESS) - "Estamos finalmente colocando os EUA em primeiro lugar", disse o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao anunciar nesta quarta-feira (2) que vai impor tarifas sobre produtos comprados de outros países. O anúncio vinha sendo chamado por ele de "Dia da Libertação".



Todos os países com os quais os EUA fazem comércio pagarão uma taxa linear de 10%, que entrará em vigor já neste sábado (5). As nações que, na interpretação do governo americano, prejudicam mais os EUA com barreiras -sejam elas tarifárias ou não-, serão atingidas com tarifas mais duras.

Para Trump, as tarifas anunciadas nesta quarta foram "gentis", e representam metade do que os países cobram de produtos americanos. "Estamos sendo muito gentis, afinal somos pessoas muito gentis. Nós vamos cobrar aproximadamente metade daquilo que eles nos cobram."



O presidente acrescentou que "os EUA foram saqueados e violados" e que os anúncios desta quarta mudariam os rumos do país, encerrando "50 anos de abusos".

Trump reforçou o discurso que vem usando para defender as medidas, dizendo que as taxas irão gerar empregos e fortalecer a indústria doméstica. "Empregos nas fábricas voltarão com força para o nosso país, e você já pode ver isso acontecendo. Mais produção em casa significará uma competição mais forte e preços mais baixos para os consumidores", afirmou.

Durante o anúncio, ele também acenou para trabalhadores de alguns setores, como o automotivo e o agro. "Com as ações de hoje, também estamos defendendo nossos excelentes agricultores, que foram brutalizados por nações de todo o mundo."

O republicano disse ainda que "déficits comerciais não são mais apenas um problema econômico", e sim "uma emergência nacional". "Nós subsidiamos muitos países e os mantemos funcionando e em atividade. Por que estamos fazendo isso?", disse Trump sobre os parceiros comerciais, especificamente México e Canadá.

"Por anos, cidadãos americanos trabalhadores foram forçados a ficar à margem enquanto outras nações ficavam ricas e poderosas, muitas delas às nossas custas. Mas agora é a nossa vez de prosperar", afirmou Trump.