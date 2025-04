O presidente Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira (2/4), que os Estados Unidos irá introduzir "tarifas recíprocas" aos países que fazem comércio com os americanos. "Isso quer dizer que, o que fazem conosco, faremos como eles", disse Trump. O republicano anunciou, por exemplo, taxas de 10% para produtos brasileiros e 20% para a União Europeia.

As tarifas passam a valer a partir da 0h de quinta-feira (3/4), disse Trump. Ele repetiu que esta quarta é "Dia da Libertação da América" e afirmou que as tarifas visam corrigir o que considera um comércio "injusto" com outros países — um argumento apoiado por algumas indústrias dos EUA.

Estavam na Casa Branca durante o anúncio trabalhadores da indústria siderúrgica e automotiva. O presidente disse no anúncio que nações "ficaram ricas às custas" dos EUA, por cobrarem mais taxas do que os americanos cobram deles

"Por décadas, nosso país tem sido roubado e explorado por outros países, próximos e distantes, amigos e inimigos", declarou Trump, elencando efeitos nas indústrias de carro e siderúrgica.

"Roubaram nossos empregos", disse Trump, prometendo que as vagas de trabalho voltaram ao país.

Trump já havia anunciado o aumento de impostos sobre importações da China, Canadá e México, além de tarifas sobre aço e alumínio — que tiveram impacto na indústria brasileira.

Impostos mais altos sobre carros também devem entrar em vigor esta semana.