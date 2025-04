EUA revoga visto de banda mexicana por "glorificar" traficante

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revogou os vistos dos membros do grupo musical mexicano Los Alegres del Barranco por divulgarem "imagens que glorificavam" o líder do Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), informou nesta quarta-feira (2) um alto funcionário do Departamento de Estado.

Los Alegres del Barranco exibiram imagens de Nemesio Rubén Oseguera, conhecido como "El Mencho", em vários dos seus shows recentes, especialmente em um famoso auditório na cidade de Guadalajara, no estado de Jalisco (oeste), onde, no início de março, foi descoberto um suposto centro de treinamento do crime organizado.

Trump está em plena campanha contra a imigração ilegal e o narcotráfico. O CJNG é um dos oito grupos criminosos designados por Washington como organizações "terroristas globais".

"Acredito firmemente na liberdade de expressão, mas isso não significa que a expressão deva ficar livre de consequências", afirmou Christopher Landau, subsecretário de Estado, na rede social X.

Os Estados Unidos "revogaram os vistos de trabalho e turismo dos integrantes do grupo" Los Alegres del Barranco por divulgarem "imagens que glorificavam o narcotraficante El Mencho", anunciou.

"Não vamos estender o tapete vermelho para aqueles que enaltecem criminosos e terroristas", advertiu Landau, acompanhando a mensagem com um vídeo de um show onde aparece a imagem de El Mencho.

A projeção gerou críticas de autoridades locais e federais.

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, pediu na segunda-feira a abertura de uma investigação.

"É preciso prestar atenção a quem se convida e qual será o espetáculo apresentado. Não se pode fazer apologia da violência nem de grupos criminosos", afirmou.

A promotoria de Jalisco declarou ter aberto uma investigação por "suposta apologia ao crime".

Os Estados Unidos oferecem uma recompensa de 15 milhões de dólares (R$ 85,3 milhões) por informações que levem à captura de El Mencho.

Especialistas estimam que o CJNG e o Cartel de Sinaloa são responsáveis por grande parte da violência registrada no México nos últimos anos.

bur-erl/dga/am