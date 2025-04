Tesla sobe em Wall Street após artigo sobre saída de Musk do governo Trump

As ações da empresa de carros elétricos Tesla subiram, nesta quarta-feira (2), na bolsa de Nova York, depois que o veículo Politico publicou que o CEO da companhia, Elon Musk, em breve deixará ou reduzirá drasticamente sua atuação no governo do presidente americano, Donald Trump.

Por volta das 16h06 GMT (13h06 de Brasília), as ações da Tesla eram negociadas em alta de 3,91%, a 278,95 dólares, após registrarem queda de 6% na abertura.

