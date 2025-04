Para resultados diferentes, melhor fazer diferente

Jair Bolsonaro (PL) joga com os governadores presidenciáveis. Ora esvazia o primeiro; ora infla o segundo; ora ignora o terceiro. Pretende assim manter viva a chama de tolos – aquela que se deseja tanto, que contrariamente a todas as evidências, se insiste em acreditar. A bola da vez foi Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, nome do establisment para ser o candidato à Presidência da República do campo da direita. Bolsonaro percebe que está perdendo o controle desse processo: não terá força política para se insurgir contra as forças econômicas e de mercado que catapultam Tarcísio de Freitas. Terá alcançado muito se conseguir indicar, em tal chapa, um de seus familiares como vice. Em sua saga por impor ao país uma pauta que interessa exclusivamente a si e àqueles diretamente envolvidos na tentativa de golpe de estado, o ex-presidente(PL) joga com os governadores presidenciáveis. Ora esvazia o primeiro; ora infla o segundo; ora ignora o terceiro. Pretende assim manter viva a chama de tolos – aquela que se deseja tanto, que contrariamente a todas as evidências, se insiste em acreditar. A bola da vez foi Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, nome do establisment para ser o candidato à Presidência da República do campo da direita. Bolsonaro percebe que está perdendo o controle desse processo: não terá força política para se insurgir contra as forças econômicas e de mercado que catapultam Tarcísio de Freitas. Terá alcançado muito se conseguir indicar, em tal chapa, um de seus familiares como vice.

O ex-presidente tenta frear tanto ímpeto em favor de Tarcísio de Freitas. Em entrevista à “Folha de S.Paulo”, declara: “Tarcísio é uma excelente pessoa, fenomenal gestor e um muito bom, bom, não vou falar excepcional, um bom político, assim como tem outros nomes pelo Brasil. O Zema tem uma pessoa que fez uma boa gestão lá, o Caiado, o Jorginho Mello, outras pessoas que não estão no cargo executivo, mas despontam. Bons parlamentares por aí”.

Bolsonaro lança, assim, ao governador mineiro Romeu Zema (Novo) e ao governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União) “migalhas” de atenção: afinal o mineiro anda fazendo o “dever de casa”, inclusive defendendo a “anistia” aos envolvidos na tentativa de golpe, ainda sequer condenados. Bolsonaro também quer todos os governadores de oposição empenhados com suas respectivas bancadas na Câmara dos Deputados na cruzada pela anistia. E de preferência no palanque deste domingo, em São Paulo, depois do fracasso da mobilização do Rio de Janeiro. Após os afagos a Zema e a Caiado, são palavras do próprio expoente da extrema direita no Brasil: “Agora, dentro do PL, devidamente autorizado pelo Valdemar Costa Neto, o candidato sou eu”.

Bolsonaro diz que ele é o candidato à Presidência da República. Ele é o plano “A”, “B”, “C” e assim por diante. Mas o ex-presidente está inelegível. É também réu de grave acusação por tentativa de golpe de estado, com chance não desprezível de ser condenado e preso. Mas talvez o ex- presidente queira vender ao meio ambiente político a ilusão de que em 2026, sob a presidência de Kassio Nunes Marques e vice-presidência de André Mendonça, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vá reverter a sua condição. Ainda que seja remotíssima a chance de tal ocorrer, Bolsonaro lança a dúvida para manter o campo da direita sob suspense.

Nesse delirante caminho, segue a outra pedra. A do STF. Por isso, agita-se pela anistia. E quer empurrar governadores de direita que se creem democratas – até aqui orbitam a extrema direita, mas cautelosos em abraçar a cartilha completa – para o palanque daqueles que articularam um golpe de estado no Brasil. Aos golpes, a história ensina, seguem-se os regimes de exceção que recrudescem com o tempo em resposta à resistência democrática que se insurge. Se esses governadores acham que se dariam bem em uma ditadura comandada por Bolsonaro, basta que releiam com atenção a história do udenista Carlos Lacerda.

Quando admite que poderá ser preso, Bolsonaro se torna sensível. Falar da família e falar de si, lhe comove profundamente. Mas a dor alheia, costumava produzir-lhe gargalhadas em tempos da COVID-19, em particular quando imitava pacientes sofrendo com a falta de ar. Por tudo o que já se viu da trajetória de Jair Bolsonaro, sabe-se que além da falta de empatia, outra característica que ali sobra é a deslealdade com aliados.

Em seu inferno astral político, a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) manifesta a sua decepção com o abandono do ex-amigo, neste momento em que foi declarada inelegível pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e está prestes a ser condenada à prisão pelo STF: “Mas acho que não só eu como outras pessoas também perderam a amizade do presidente no momento que precisaram”.

Zambelli tem razão. A lista é longa: Gustavo Bebianno, Luciano Bivar, Alexandre Frota, Joice Hasselmann, General Santos Cruz, Delegado Waldir, Wilson Witzel ... Nem tudo vale a pena por um espólio, que inevitavelmente terminará no colo de um dos governadores da direita. Equilíbrio e demonstração de estabilidade institucional é o que a elite empresarial do país deseja.

Cronologia do TSE

A presidente do TSE, Cármen Lúcia, encerrará o seu mandato em 25.08.2026. Assumirá a presidência para o próximo biênio, Nunes Marques. Além de André Mendonça, que será vice-presidente, Cristiano Zanin será o terceiro ministro do STF no TSE. Ao todo, a Corte tem sete ministros titulares: três do STF, três do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dois advogados indicados pelo STF.

G10 metropolitano

O prefeito de Nova Lima e presidente da Granbel, João Marcelo Dieguez (Cidadania) defende a criação de um grupo com as 10 maiores cidades da RMBH para trabalhar questões territoriais transversais – como o transporte público e a segurança pública. “Estamos discutindo que esse grupo de trabalho das grandes cidades seja criado no âmbito Granbel. Podemos também promover o grupo com as cidades menores. É natural que entre os 34 municípios que integram a região metropolitana sejam formados grupos segundo afinidades com temas”, afirma.

BH deve puxar

A proposta é de que o G10 seja formado por BH e pelos sete municípios que têm fronteira com a capital – Contagem, Ribeirão das Neves, Vespasiano, Santa Luzia, Sabará, Nova Lima, Brumadinho e Ibirité –, além de Lagoa Santa e Betim. “Belo Horizonte deve alavancar essa proposta”, afirma João Marcelo, que obteve do prefeito Álvaro Damião (União) sinalização positiva em mais de uma ocasião. A questão mais premente é o transporte metropolitano, afirma João Marcelo. “Se nós prefeituras nos articularmos, ficaremos numa posição mais forte em relação ao governo do estado, que tem de ser sensibilizado para a necessidade dessa integração”, afirma ele.

Sai PV, entra PSDO novo vice-líder de Álvaro Damião na Câmara Municipal será o vereador Helton Junior (PSD). Ele substituirá o vereador Wagner Ferreira (PV), suspenso do PV nesta terça-feira, depois de formalizar aliança com o grupo comandado pelo secretário de estado de governo, Marcelo Aro (PP), que se intitula "Família Aro". Em esforço para manter a base no Legislativo, Álvaro Damião reconduziu dois indicados de Wagner Ferreira, na regional Venda Nova, que haviam sido demitidos em fevereiro.

Demissão

O chefe de gabinete de Fuad Noman, Daniel da Cunha Messias Roque apresentou nesta terça-feira comunicado de demissão a Álvaro Damião (União).

Usinas da Cemig

A Comissão de Participação Popular da Assembleia Legislativa ouvirá Marco Soligo, vice-presidente da Cemig, em audiência pública nesta quarta-feira, por requerimento dos deputados Ricardo Campos (PT), professor Cleiton (PV) e Arnaldo Silva (União). A comissão pede esclarecimentos sobre a venda de usinas da estatal. Em fevereiro, a Cemig formalizou a venda de três hidrelétricas e uma pequena central hidrelétrica, localizadas em Uberlândia (Triângulo Mineiro), Águas Vermelhas (Norte de Minas), Juiz de Fora e Manhuaçu (Zona da Mata), à empresa Âmbar Hidroenergia, do grupo J&F. O lote foi arrematado por R$ 52 milhões, mas a venda ainda precisa da aprovação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

