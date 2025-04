BH: ato no antigo Dops cobra criação de memorial e prisão de Bolsonaro

Movimentos sociais ocupam, nesta terça-feira (1º/4), o prédio que abrigou o Departamento de Ordem Política e Social (Dops), na Avenida Afonso Pena, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O ato, segundo os organizadores, homenageia mineiros mortos e desaparecidos durante a ditadura militar (1964-1985) e reivindica a construção do “Memorial dos Direitos Humanos – Casa da Liberdade” no local.



Os manifestantes também pedem a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), sob acusação de tentativa de golpe de Estado, e expuseram fotos de vítimas da repressão em frente ao edifício.

“Estamos aqui porque os torturadores e ditadores nunca foram punidos. Esses homens, que estupraram, torturaram e cometeram todo tipo de crime contra a humanidade, andam livremente pelo Brasil, como se nada tivesse acontecido. E mais: pensam que podem fazer novamente, como ficou evidente na tentativa de golpe no dia 8 de janeiro de 2023”, diz o manifesto.

O movimento ainda critica o governador Romeu Zema (Novo), o acusando de não avançar com o projeto do memorial. O prédio foi tombado em 2013, e o projeto do memorial foi lançado em abril de 2018 pelo então governador Fernando Pimentel (PT), com previsão de inauguração para o fim do mesmo ano. No entanto, as obras não avançaram e ainda não há data para a conclusão do espaço.



“Ao negar a memória do nosso povo, Zema se alinha ao que há de mais podre na política nacional”, afirmam os manifestantes. “O DOPS foi inaugurado na Av. Afonso Pena, n° 2351, em 1958 e funcionou até 1989 como local de tortura e cárcere de presos políticos. A criação do memorial nesse prédio foi uma recomendação da Comissão da Verdade em Minas Gerais”, completam.



Os grupos que participam da ocupação cobram que o governo estadual destine recursos para a construção do memorial. A reportagem procurou o governo de Minas e aguarda retorno.



“Estamos aqui porque honrar a memória dos que tombaram na luta contra a ditadura não é apenas recordar o passado, mas manter viva a chama da resistência. Os homens e mulheres que enfrentaram a repressão, que foram perseguidos, torturados e assassinados, não lutaram em vão. Suas vozes ecoam nas ruas, nas ocupações, nas greves, na luta diária do povo contra a exploração e as injustiças”, finaliza o manifesto.

O ato é organizado pelo Partido Comunista Revolucionário, União Da Juventude Rebelião, Movimento Correnteza, Movimento Rebele-se, Frente Negra Revolucionária, Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, Movimento de Mulheres Olga Benário e Movimento Luta de Classes.

