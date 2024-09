Em 2021, a Organização Mundial da Saúde chamou a mudança climática de a maior ameaça à saúde enfrentada pela humanidade. No entanto, a mudança climática é frequentemente percebida pela população como uma ameaça ambiental ou um problema político, mas não como um problema de saúde. Este ano em especial temos experimentado ondas de calor crescentes, incêndios florestais, secas acentuadas e eventos climáticos extremos - fenômenos esses que impactarão inclusive a incidência, o prognóstico e até mesmo o tratamento de alguns tipos de câncer.





O câncer de pulmão é o número um em homens e mulheres nos Estados Unidos. A maioria das pessoas pensa sempre no maior risco de câncer de pulmão associado ao tabagismo. Entretanto, a poluição do ar também pode causar câncer de pulmão. Evidências contundentes demonstram que a poluição por partículas no ar externo que respiramos - como a proveniente de escapamentos de veículos, usinas de energia a carvão e outras fontes industriais - pode causar câncer de pulmão.





A poluição por partículas aumenta o risco de morte precoce, de doenças cardíacas e de ataques de asma, e também pode interferir no crescimento e na função dos pulmões. A poluição do ar interno, como o gás radônio, também pode causar câncer de pulmão.





O que é poluição por partículas?



A poluição por partículas é uma mistura de pequenas partículas sólidas e líquidas no ar e pode ser composta por vários componentes, como ácidos, produtos químicos orgânicos, metais, solo e partículas de poeira. Ela pode ser emitida diretamente de fogões a lenha, incêndios florestais, veículos e outras fontes, e também pode se formar a partir de outros tipos de poluição que vêm de fontes como usinas de energia.





Essas partículas são uma pequena fração do diâmetro de um fio de cabelo humano e muito menores do que um grão de areia. Pesquisas estão em andamento para determinar como o tamanho e os diferentes compostos nessas partículas afetam a saúde humana.





Por que a poluição por partículas prejudica nossa saúde?





Embora respirar tamanhos maiores de poluição por partículas possa ser prejudicial a nossa saúde, partículas menores são mais perigosas. Partículas maiores podem irritar seus olhos, nariz e garganta, mas nossas defesas naturais nos ajudam a tossir ou espirrar para fora de nossos corpos. Infelizmente, essas defesas não impedem a entrada de partículas menores, que ficam presas profundamente nos pulmões e podem até entrar na corrente sanguínea, causando danos à nossa saúde.





Como sabemos que a poluição por partículas causa câncer de pulmão?





Em 2013, a Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer da Organização Mundial da Saúde (OMS) analisou toda a ciência disponível e concluiu que o material particulado causa câncer de pulmão. Os níveis de exposição à poluição do ar aumentaram significativamente em algumas partes do mundo, principalmente em países de baixa e média renda com grandes populações, de acordo com a OMS.





Ao contrário de muitos países industrializados e em processo de industrialização, os níveis de poluição do ar nos Estados Unidos têm diminuído, graças principalmente ao sucesso das medidas tomadas sob o Clean Air Act. Ainda assim, a pesquisa médica deixa claro que o que não podemos ver pode nos adoecer. Embora os níveis de poluição do ar nos EUA estejam bem abaixo dos da China, níveis mais baixos de poluição por partículas encontrados aqui nos EUA também foram associados ao câncer de pulmão. Está claro que ainda há muito trabalho a se fazer para reduzir os níveis prejudiciais de poluição por partículas em todo o mundo. Vidas dependem disso.





Quem corre mais risco?





A maioria das pessoas ainda não sabe que a poluição por partículas é um fator de risco para câncer de pulmão. É por isso que é importante o processo de disseminação dessas informações.



Sabemos que partículas finas podem entrar profundamente nos pulmões e estão associadas ao câncer de pulmão, e ainda mais pesquisas precisam ser feitas sobre a maneira precisa como essas partículas iniciam o processo cancerígeno dentro dos pulmões. Qualquer pessoa que habite onde os níveis de poluição por partículas são altos, corre maior risco. Algumas pessoas enfrentam maior risco, incluindo crianças, idosos, pessoas com doenças pulmonares e cardíacas e diabetes, pessoas com baixa renda e pessoas que trabalham ou se exercitam ao ar livre.





A limitação das atividades físicas ao ar livre de acordo com a previsão do índice de qualidade do ar para o dia e evitar se exercitar em rodovias com muito tráfego, independentemente da previsão geral são medidas preventivas consideradas relevantes.





Como indivíduos, podemos tomar medidas para limitar nossas contribuições para fontes locais de poluição, não queimando madeira ou lixo e não deixando veículos em marcha lenta, especialmente motores a diesel.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia