O câncer é uma doença na qual algumas células do corpo crescem descontroladamente e se espalham para outras partes do corpo





O câncer não é uma doença, mas uma coleção de doenças relacionadas que podem ocorrer em quase qualquer lugar do corpo. Em seu nível mais básico, é uma doença dos genes nas células do corpo. Os genes controlam a maneira como as células funcionam. Mas alterações nesses genes podem causar mau funcionamento das células, fazendo com que cresçam e se dividam quando não deveriam ou impedindo que morram quando deveriam. Essas células anormais podem se tornar câncer.





O câncer é uma doença na qual algumas células do corpo crescem descontroladamente e se espalham para outras partes do corpo. Ele pode começar em quase qualquer lugar do corpo humano, que é composto por trilhões de células. Normalmente, as células humanas crescem e se multiplicam (por meio de um processo chamado divisão celular) para formar novas células, conforme o corpo precisa delas. Quando as células envelhecem ou são danificadas, elas morrem e novas células tomam seu lugar.



Às vezes, esse processo ordenado falha e células anormais ou danificadas crescem e se multiplicam quando não deveriam. Essas células podem formar tumores, que são pedaços de tecido. Os tumores podem ser cancerígenos ou não cancerígenos (benignos).



Os cancerígenos se espalham ou invadem tecidos próximos e podem viajar para lugares distantes no corpo para formar novos tumores (um processo chamado metástase). Os tumores cancerígenos também podem ser chamados de tumores malignos. Muitos cânceres formam tumores sólidos, mas os cânceres do sangue, como leucemias, geralmente não o fazem.



Os tumores benignos não se espalham ou invadem tecidos próximos. Quando removidos, geralmente não voltam a crescer, enquanto tumores cancerígenos às vezes o fazem. Os benignos podem às vezes ser bem grandes, no entanto. Alguns podem causar sintomas sérios ou ser fatais, como tumores benignos no cérebro.



As células cancerosas diferem das células normais de muitas maneiras. Por exemplo, as células cancerosas:



• Crescem na ausência de sinais que as dizem para crescer. As células normais só crescem quando recebem esses sinais.



• Ignoram os sinais que normalmente dizem às células para pararem de se dividir ou morrerem (um processo conhecido como morte celular programada ou apoptose).



• Invadem áreas próximas e se espalham para outras áreas do corpo. As células normais param de crescer quando encontram outras células, e a maioria das células normais não se move pelo corpo.



• Informam aos vasos sanguíneos para crescerem em direção aos tumores. Esses vasos sanguíneos fornecem oxigênio e nutrientes aos tumores e removem os resíduos dos tumores.



• Se escondem do sistema imunológico. O sistema imunológico normalmente elimina células danificadas ou anormais.



• Enganam o sistema imunológico para ajudar as células cancerosas a permanecerem vivas e crescerem. Por exemplo, algumas células cancerosas convencem as células imunológicas a proteger o tumor em vez de atacá-lo.



• Acumulam várias alterações em seus cromossomos, como duplicações e exclusões de partes dos cromossomos. Algumas células cancerosas têm o dobro do número normal de cromossomos.



O câncer é uma doença genética, ou seja, é causado por alterações nos genes que controlam a maneira como nossas células funcionam, especialmente como elas crescem e se dividem. As alterações genéticas que causam câncer podem acontecer por causa de erros que ocorrem quando as células se dividem.



O corpo normalmente elimina células com DNA danificado antes que elas se tornem cancerosas. Mas a capacidade do corpo de fazer isso diminui à medida que envelhecemos. Esta é parte da razão pela qual há um risco maior de câncer mais tarde na vida.



O câncer de cada pessoa tem uma combinação única de alterações genéticas. À medida que continua a crescer, ocorrerão alterações adicionais. Dentro do mesmo tumor, células diferentes podem ter alterações genéticas diversas. As células tumorais requerem, muitas vezes, diferentes tipos de nutrientes em comparação com as células normais. Além disso, algumas células cancerígenas produzem energia a partir de nutrientes de uma forma diferente da maioria das células normais. Isso permite que as células cancerígenas cresçam mais rapidamente.



Muitas vezes, elas dependem tanto desses comportamentos anormais que não conseguem sobreviver sem eles. Por isso, a Ciência tem desenvolvido terapias que visam características anormais das células cancerígenas. Por exemplo, algumas terapias contra o câncer impedem que vasos sanguíneos cresçam em direção aos tumores, essencialmente privando o tumor de nutrientes necessários. Outras formas de tratamento envolvem a terapia-alvo, ou seja, direcionadas a alterações genéticas específicas tumorais e também à imunoterapia, quando as próprias células de defesa do organismo são estimuladas a reconhecer e eliminar as cancerígenas.