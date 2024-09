Embora as taxas de câncer continuem a diminuir nas populações mais idosas, a doença está se tornando cada vez mais comum entre os grupos etários mais jovens. Uma análise recente de dados de 13 registros de câncer nos Estados Unidos, publicada por Rosenberg e colaboradores na prestigiada revista médica JAMA Network Open, descobriu que aqueles nascidos entre 1965 e 1980 (também conhecidos como geração X) podem ter taxas de incidência mais altas de algumas doenças malignas, incluindo tireoide, colorretal, câncer de rim e corpo uterino, bem como leucemia.

Mais recentemente, um grande estudo liderado por investigadores da American Cancer Society que investiga tendências na incidência e mortalidade do câncer por coorte de nascimento descobriu que 17 dos 34 cânceres estão aumentando na geração X e Y (millenials), aqueles nascidos entre 1981 e 1996, em comparação com as gerações mais velhas.

As taxas de mortalidade também estão aumentando em adultos mais jovens. Essas descobertas, publicadas por Hyuna Sung e colaboradores na revista médica The Lancet Public Health, destacam a necessidade de se identificar e combater os fatores de risco subjacentes para informar as estratégias de prevenção e melhor rastreamento.

Os pesquisadores da Associação Norte-Americana de Registros Centrais de Câncer e o Centro Nacional de Estatísticas de Saúde dos Estados Unidos calcularam as taxas de incidência específicas da coorte de nascimentos e as taxas de mortalidade, separadas por intervalos de cinco anos, de 1920 a 1990, ajustando os efeitos de idade e período por coorte nominal de nascimentos.

Resultados

Os investigadores descobriram que as taxas de incidência aumentaram com cada coorte de nascimento desde aproximadamente 1920 para 8 dos 34 tipos de câncer. Notavelmente, a taxa de incidência foi aproximadamente duas a três vezes maior na coorte de nascimentos de 1990 do que na coorte de nascimentos de 1955 para intestino delgado, rim e pelve renal e câncer de pâncreas em indivíduos do sexo masculino e feminino, e para câncer de fígado e ducto biliar intra-hepático em mulheres.

Além disso, as taxas de incidência aumentaram nas coortes mais jovens, após um declínio nas coortes de nascimento mais velhas, para nove dos cancros restantes: câncer de mama positivo para recetores de estrogénio, câncer do corpo uterino, câncer colorretal, câncer gástrico, câncer de vesícula biliar, câncer de ovário, câncer testicular, câncer anal e sarcoma de Kaposi em indivíduos do sexo masculino.

Entre os tipos de câncer, a taxa de incidência na coorte de nascimentos em 1990 variou de 12% (1990 vs 1975) para câncer de ovário a 169% para o câncer do corpo uterino. As taxas de mortalidade aumentaram em coortes de nascimentos sucessivamente mais jovens, juntamente com as taxas de incidência de câncer de fígado e ducto biliar intra-hepático em indivíduos do sexo feminino, e de corpo uterino, vesícula biliar e outros cânceres biliares, testiculares e colorretais, enquanto as taxas de mortalidade diminuíram ou se estabilizaram em nascimentos mais jovens coortes para a maioria dos tipos de câncer.

O aumento nas taxas de câncer entre esse grupo mais jovem serve como um indicador precoce da futura carga de câncer nos EUA. Sem intervenções eficazes junto à população, e como o risco elevado nas gerações mais jovens se prolonga à medida que os indivíduos envelhecem, poderá ocorrer um aumento global de casos de câncer no futuro, interrompendo ou revertendo décadas de progresso contra a doença.

Os dados destacam a necessidade crítica de se identificarem e abordarem os fatores de risco subjacentes nas populações das gerações X e Y para que estratégias de prevenção mais eficazes sejam determinadas.