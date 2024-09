À medida que a expectativa de vida aumenta, a atenção e o interesse em intervenções seguras e eficazes no estilo de vida, visando promover um envelhecimento saudável e a prevenção contra doenças crônico-degenerativas, crescem rapidamente. Um dos elementos explorados é o das dietas pouco saudáveis, com baixo valor nutricional. Portanto, mudanças no estilo de vida que incluam intervenções dietéticas poderiam promover efeitos positivos e potencialmente reduzir o risco de desenvolvimento de doenças relacionadas ao envelhecimento, especialmente o câncer, as doenças cardiovasculares e a demência.

Estudos anteriores mostraram que os fitonutrientes, compostos naturais encontrados em vegetais, frutas e grãos, promovem a saúde e reduzem o risco de doenças relacionadas com a idade e o envelhecimento.



A dieta mediterrânea baseia-se principalmente em fitonutrientes abundantes. Ela consiste no azeite como principal fonte de gordura, frutas frescas, quantidades baixas a moderadas de peixes, mariscos, aves, laticínios, vinho e ovos. Doces que contenham açúcar ou mel e carne vermelha são consumidos com moderação. Aderir a essa dieta pode proteger contra várias condições.

Entretanto, nem sempre a aderência a esse tipo de dieta é possível no dia a dia. Há dificuldades na busca por todos esses componentes, além de questões ligadas a gosto, aderência ou mesmo custo ou acessibilidade. Por isso, torna-se atraente sua substituição, ou complementação pelos chamados suplementos dietéticos, embora nenhum deles tenha demonstrado cientificamente que possa ser o substituto ideal.



Entretanto, mais recentemente, um desses suplementos, o DailyColors, um composto dietético desenvolvido para imitar os benefícios da dieta mediterrânea, fornecendo nutrientes importantes encontrados em frutas, frutas vermelhas e vegetais, foi testado em um estudo clínico prospectivo. Seus componentes, como a quercetina e as antocianinas, são conhecidos por seus potenciais benefícios à saúde, especialmente no envelhecimento e prevenção de doenças correlacionadas, como câncer e doenças cardiovasculares.



O estudo colaborativo entre o Centro para o Envelhecimento Cerebral Saudável do King's e o Centro de Medicina Relacionada à Idade do Hospital Universitário de Stavanger, na Noruega, teve como objetivo explorar como o DailyColors afeta certos marcadores sanguíneos ligados ao envelhecimento e doenças relacionadas, como as células produzem energia, inflamação e estresse no corpo. O estudo também analisou alterações na metilação do DNA na saliva, que podem fornecer indicadores de envelhecimento biológico.



Trinta adultos, com idades entre 55 e 80 anos, com índice de massa corporal superior a 25, participaram do estudo. Os participantes tomaram DailyColors ou um placebo durante uma semana e depois trocaram após um intervalo. Durante a fase placebo, um marcador sanguíneo chamado CD38, ligado ao mau funcionamento celular e à inflamação, aumentou. Isso não aconteceu quando os participantes fizeram uso do DailyColors. Houve também uma tendência de redução do estresse oxidativo (processo que pode danificar as células) após a ingestão do suplemento.



Esse estudo clínico nutracêutico destaca os pontos fortes da King's nas colaborações entre a academia e a indústria, envolvendo investigadores de quatro continentes em nove instituições e duas empresas e é primeiro a mostrar que um novo suplemento contendo compostos vegetais encontrados na dieta mediterrânea pode alterar biomarcadores sanguíneos e perfis epigenéticos que estão associados ao envelhecimento saudável.



Num estudo de acompanhamento com 26 participantes que continuaram a tomar DailyColors durante um mês, foram encontradas alterações na forma como o DNA é marcado, o que pode retardar alguns dos efeitos negativos do envelhecimento. Embora os efeitos observados tenham sido mínimos, o estudo sugere que DailyColors pode ajudar a retardar certos processos de envelhecimento. No entanto, estudos mais extensos e de grande porte são necessários para confirmar esses benefícios, inclusive se a melhoria dos marcadores avaliados poderá ser traduzida na substancial e efetiva redução de doenças graves, como o câncer e as doenças cardiovasculares.