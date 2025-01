Real lidera desvalorização global

Um levantamento feito pela consultoria Elos Ayta constatou que o real foi a moeda com a maior desvalorização em relação ao dólar em 2024. Segundo o estudo, que analisou 27 moedas, o real perdeu 21,82% de seu valor no ano passado.

Trata-se do terceiro pior desempenho da história, atrás apenas de 2015, na crise do governo Dilma Rousseff, e de 2020, no auge da pandemia de Covid-19. Para efeito comparativo, o real foi pior até do que o peso argentino, que tombou 21,7%.

Desde 2010, registre-se, a moeda brasileira teve performance melhor que o dólar apenas em três ocasiões – 2016, 2022 e 2023. Como será em 2025? Uma ala de economistas diz que o dólar permanecerá em torno de R$ 6 ao longo do ano, mas muitos não descartam a possibilidade de que alcance a inédita marca de R$ 7. Isso poderá ocorrer se a dívida pública continuar em trajetória ascendente, algo provável diante da pouca disposição do governo Lula para eliminar gastos.

Embraer fecha ano com nova venda do A-29 Super Tucano

A Embraer encerrou 2024 com mais uma boa notícia: a venda de quadro aeronaves A-29 Super Tucano para um cliente não revelado na África. No ano passado, a companhia negociou o A-29 Super Tucano – avião usado na vigilância de fronteiras, na patrulha marítima e no apoio aéreo tático – para a Força Aérea Portuguesa, a Força Aérea Uruguaia e a Força Aérea Paraguaia. Segundo a Embraer, o A-29 Super Tucano teve 290 unidades encomendadas, totalizando 570 mil horas de voo – dos quais 60 mil em combate.

Risco Brasil dispara em 2024

O CDS(Credit Default Swap)brasileiro, que mede o risco do país, fechou 2024 com a maior alta anual desde 2015, chegando a 205 pontos. Em linhas gerais, o índice consiste em uma unidade de medida para os investidores saberem se é seguro ou não injetar recursos em um determinado local– quanto mais baixo for o indicador, maior é a confiança em investir. O risco Brasil está em ascensão devido a fatores como a fragilidade das contas públicas, o avanço da inflação e a disparada do dólar.

Nvidia investe US$ 700 milhões para ampliar domínio no mercado de IA

Após superar obstáculos regulatórios impostos pela Comissão Europeia, a fabricante americana de chips Nvidia concluiu a aquisição, por cerca de US$ 700 milhões (R$ 4,3 bilhões), da empresa israelense de inteligência artificial Run:ai, especializada no desenvolvimento de infraestrutura para sistemas de IA. O negócio se arrastava desde pelo menos abril do ano passado e reforça a estratégia da Nvidia em consolidar a sua liderança no concorrido mercado de inteligência artificial.

Rapidinhas

A União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica) estima que a safra de cana 2024/2025 no Centro-Sul deverá superar a casa das 600 milhões de toneladas, o que a colocaria entre as três maiores da história. Contudo, o desempenho será pior do que o obtido na safra passada, quando 620 milhões de toneladas do produto foram processadas.

A aviação civil brasileira receberá R$ 4 bilhões em financiamentos em 2025, conforme medida publicada no Diário Oficial da União pelo governo federal. A ideia é que os recursos sejam destinados para apoiar as companhias aéreas nacionais, que poderão acessar créditos com juros reduzidos e prazos de pagamento ampliados.

A refinaria Alunorte, controlada pela gigante norueguesa Hydro, investiu R$ 318 milhões em duas novas caldeiras elétricas para a geração de vapor. De acordo com a empresa, as caldeiras substituirão maquinários movidos e carvão e não emitem carbono. A Alunorte tem a meta de reduzir em 70% as suas emissões de poluentes até 2030.

O presidente Lula sancionou a Lei 15.082/2024, que remunera produtores por créditos gerados no âmbito do Renovabio, programa que estimula a produção de biocombustíveis no país. Entre outras medidas, a nova legislação assegura que produtores de cana-de-açúcar participem do benefício, antes restrito às usinas de etanol.

“O dólar de 2024 terminou muito forte no mundo todo, mas eu penso que as intervenções do Banco Central foram corretas”, Fernando Haddad, ministro da Fazenda.