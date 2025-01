O presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresenta "melhora progressiva" três semanas depois de ser submetido a uma cirurgia de emergência devido a uma hemorragia craniana, informaram seus médicos após exames nesta terça-feira (31).

Uma tomografia realizada no Hospital Sírio Libanês, em Brasília, na cabeça do presidente de 79 anos, mostrou "importante reabsorção" do hematoma, informou a equipe médica em nota.

Isso indica uma "melhora progressiva condizente com o ótimo estado do Presidente", acrescentou.

Os médicos já haviam anunciado que Lula seria submetido a exames regulares após sua internação em São Paulo para uma cirurgia de emergência na noite de 9 para 10 de dezembro.

Essa operação intracraniana buscou reabsorver um hematoma causado por sangramento relacionado a um acidente ocorrido em outubro, quando Lula bateu a cabeça após cair no banheiro de sua residência oficial.

O presidente deixou o hospital no dia 15 de dezembro e retornou a Brasília quatro dias depois, após uma primeira tomografia que revelou resultado "extremamente satisfatório".

"Neurologicamente [Lula] está perfeito (...)", garantiu na época seu médico pessoal, Roberto Kalil.

Desde que saiu do hospital, Lula não deixou de usar chapéu panamá em público para cobrir os curativos na cabeça após a operação.

Ele apareceu usando o chapéu durante sua mensagem televisiva na véspera de Natal, na qual se afirmou "ainda mais forte" e mostrou sua gratidão pela "corrente de solidariedade" e pelas "mensagens de carinho" que recebeu durante sua internação.

Segundo Kalil, Lula poderia ter enfrentado "o pior".

Este novo problema de saúde, somado a um câncer da laringe em 2011 e a uma operação no quadril no ano passado, põe em dúvida a capacidade do presidente de empreender uma nova campanha eleitoral em 2026.

