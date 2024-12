Número de investidores no Tesouro Direto aumenta em 2024

Enquanto os investidores fogem do mercado de ações, outros ativos atraem cada vez mais a atenção do público. Nos últimos doze meses, conforme informou o Tesouro Nacional, o número de investidores ativos no Tesouro Direto aumentou 14%, para um total de 30,5 milhões de brasileiros. Apenas em novembro, o segmento recebeu aportes de R$ 5,7 bilhões e a emissão líquida – como é chamada a diferença entre os recursos que entraram e os resgates – chegou a R$ 2,4 bilhões, o segundo maior valor da história. Os títulos mais demandados foram aqueles indexados à inflação (Tesouro IPCA+, Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais, Tesouro RendA+ e Tesouro Educa+), sendo que 58% das aplicações somam no máximo R$ 1 mil. Ou seja, o Tesouro Direto é um instrumento fundamental para os pequenos investidores. Em tempos de juros altos e sem previsão de mudança de ciclo, a modalidade certamente continuará conquistando adeptos.

Na China, carros elétricos ultrapassam modelos a combustão

O ano de 2025 deverá representar um marco para a indústria automotiva. Na China, o principal mercado do mundo, as vendas de veículos elétricos deverão superar, pela primeira vez na história, as de carros a combustão. De acordo com projeções feitas por consultorias locais,12 milhões de automóveis elétricos serão emplacados no país. Enquanto isso, as vendas dos modelos tradicionais não deverão ultrapassar

11 milhões. Na Europa e nos Estados Unidos, porém, o setor de elétricos desacelera.

Brasileiros vão gastar mais nas férias de verão



As empresas de turismo deverão faturar alto nestas férias de verão. De acordo um levantamento feito pela agência Nexus a pedido do Ministério do Turismo, os brasileiros deverão gastar, em média, 34% a mais do que desembolsaram no mesmo período do ano passado. O aumento do emprego e da renda explicam o movimento. A pesquisa também mostrou que os destinos de praia são os preferidos de 54% dos entrevistados, enquanto a Bahia é o estado escolhido para aproveitar a alta temporada.

Dívida pública federal chega a R$ 7,2 trilhões

Não houve surpresas no resultado da dívida pública federal divulgado ontem pelo Tesouro Nacional. Em novembro, a cifra cresceu 1,8% em relação ao mês anterior, somando R$ 7,2 trilhões – portanto, dentro das estimativas feitas pelo mercado financeiro. Contudo, o valor já supera o montante do ano de 2023 inteiro, quando totalizou R$ 6,5 trilhões. A dívida pública federal não considera indicadores de estados, municípios e estatais, além de títulos do Banco Central.

R$ 69 bilhões

é quanto os leilões de saneamento poderão movimentar em 2025, segundo projeções da Associação Nacional das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto (Abcon)

“A principal diferença entre uma pessoa rica e uma pessoa pobre é como elas investem o seu tempo”

Robert Kiyosaki

Autor do best-seller “Pai Rico, Pai Pobre"

Rapidinhas

Apesar do leilão de dólares realizado pelo Banco Central, a moeda americana fechou mais um dia em alta, cotado a R$ 6,17 na quinta-feira, 26. Para alguns agentes do mercado financeiro, há até mesmo a possibilidade de que o dólar chegue a R$ 7 até o final de 2025, o que seria trágico para o controle da inflação.

O Telegram, aplicativo russo de mensagens que concorre com o WhatsApp, fechará 2024 com o primeiro lucro desde que foi fundado, em 2013. A informação foi divulgada pelo CEO da plataforma, Pavel Durov, que não revelou a cifra exata. O Telegram possui atualmente 900 milhões de usuários, menos da metade de seu principal rival.

A Advocacia Geral da União (AGU) enviou um ofício ao Google recomendando que a plataforma adote medidas para prevenir a “desordem informacional econômica.” Na última quarta-feira, o Google informou em sua página na internet o valor errado de negociação do dólar. O documento da AGU foi endereçado ao diretor-geral da empresa no Brasil, Fábio Coelho.

O Timberland Investment Group (TIG), braço de investimentos em florestas do banco BTG Pactual, atingiu a expressiva marca de US$ 500 milhões levantados por seu fundo de reflorestamento. Criado em 2021, o TIG tem a meta de captar pelo menos US$ 1 bilhão para o reflorestamento de 260 mil hectares na América Latina.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia