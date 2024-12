Gabriel Galípolo contesta teorias conspiratórias sobre o mercado financeiro

O futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, foi sensato ao analisar a recente disparada da cotação do dólar. Em entrevista coletiva concedida ontem, ele colocou um ponto final nas insinuações de integrantes do governo federal de que a valorização da moeda se deve ao comportamento especulativo de uma corrente que deseja prejudicar o país. “A ideia de ataque especulativo enquanto coordenado não representa bem os movimentos”, afirmou. “Não é correto tratar o mercado como um bloco monolítico, como se fosse uma coisa só, coordenada em um único sentido. Basta a gente entender que o mercado funciona com posições contrárias. Para existir mercado, precisa existir alguém comprando e alguém vendendo.” A análise de Galípolo é importante para derrubar teorias conspiratórias sobre o mercado, que tanto atraem algumas correntes petistas. Além disso, é essencial para assegurar a confiança dos agentes econômicos no Banco Central.





O mercado financeiro já trabalha com perspectiva de forte expansão da Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira, ao longo de 2025. As novas projeções estimam que o índice chegará a 17,5% no final do ciclo de aperto monetário do Banco Central, em dezembro de 2025. Para a próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), marcada para o final de janeiro e já sob a liderança de Gabriel Galípolo, o mercado acredita que a alta da Selic será de 2 pontos percentuais.





No apagar das luzes de 2024, a Iguatemi, uma das principais empresas do ramo de shopping centers no Brasil, finaliza uma das maiores aquisições do setor nos últimos anos. A companhia vai comprar fatias relevantes dos shoppings Pátio Higienópolis e Pátio Paulista, ambos localizados em São Paulo. Pelo negócio, pagará cerca de R$ 2,6 bilhões ao grupo canadense Brookfield, que deixará o segmento de shoppings para focar os investimentos em lajes corporativas e imóveis residenciais.

Ciclovias avançam no Brasil e melhoram a mobilidade



As ciclovias estão em alta no Brasil. Um levantamento da Aliança Bike, associação que reúne empresas do setor, mostrou que as capitais brasileiras ganharam 280 quilômetros de ciclofaixas entre julho de 2023 e julho de 2024, o que significou um aumento de 7% na comparação anual. A perspectiva é de que os espaços para magrelas continuem avançando. Para urbanistas, as prefeituras deveriam investir ainda mais em ciclovias, que se tornaram indispensáveis para melhorar a mobilidade das cidades.

Rapidinhas

A varejista de moda australiana Cotton On anunciou a abertura de 100 lojas no Brasil nos próximos 10 anos. Atualmente, a empresa possui 29 unidades no país, além de uma operação de-commerce. O projeto se deve ao bom desempenho de vendas no mercado brasileiro, que se consolidou como um dos principais focos da marca no mundo.



A americana Apple está se esforçando para reconquistar o mercado de smartphones da China, o maior do mundo. A empresa negocia parcerias com os gigantes locais Tencent e ByteDance, dona da rede social TikTok, para integrar inteligência artificial nos iPhones vendidos no país. Os negócios da Apple no mercado chinês estão estagnados.

A trading brasileira Timbro vai finalizar 2024 com 100 aeronaves importadas – trata-se do melhor resultado nos últimos 14 anos. De acordo com a empresa, o desempenho foi impulsionado por setores como agronegócio, construção civil e mineração. A expectativa é de que as importações de aviões continuem decolando em 2025.



A empresa brasileira de bioinsumos Biotrop vai investir R$ 50 milhões na construção de uma fábrica em Jaguariúna, no interior de São Paulo. Recentemente, a companhia desembolou R$ 100 milhões em outras duas unidades, uma também Jaguariúna e a segunda em Curitiba, no Paraná. O mercado de bioinsumos está em ascensão.



R$ 100 bilhões

é quanto as concessões rodoviárias no Brasil deverão atrair em investimentos em 2025, segundo cálculos de agentes do mercado financeiro. O setor passa por forte expansão



“A inflação não é socialmente neutra: ela tira do mais pobre e põe para o mais rico”

Joseph Stiglitz, ex-economista-chefe do Banco Mundial, professor na Universidade Columbia e ganhador do Nobel de Economia