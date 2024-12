Enquanto o Brasil tropeça, o dólar dispara

Quem é o culpado pela disparada do dólar? Por mais que o PT e o governo Lula tentem atribuir essa responsabilidade ao mercado financeiro – que estaria “especulando contra o Brasil”, nas palavras da presidente nacional do partido, Gleisi Hoffmann –, a crise cambial se deve sobretudo à incapacidade da atual gestão para compreender os riscos associados à fragilidade fiscal do país. O dólar sobe porque há o temor generalizado de que a dívida pública aumente para níveis insustentáveis, o que mais adiante levará ao aumento da inflação e comprometerá o próprio crescimento econômico. Nesse cenário, os agentes financeiros correm para mercados mais seguros e previsíveis, como o americano, e a moeda local se valoriza. No acumulado do ano, a cotação do dólar avançou 25% em relação ao real, e a perda de valor da moeda brasileira provavelmente continuará enquanto o desequilíbrio fiscal do país não for combatido com firmeza.

142 milhões

de passageiros deverão ser transportados pela aviação brasileira em 2024, segundo projeções da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Se o número for confirmado, representará o melhor desempenho da história

Para CNI, país crescerá 3,5% em 2024

“Surpreendente.” Foi assim que Mário Sérgio Telles, superintendente de Economia da Confederação Nacional da Indústria (CNI), definiu o desempenho da economia brasileira em 2024 na apresentação do tradicional relatório da entidade que traz as perspectivas econômicas do país. Para a entidade, o Brasil crescerá 3,5% neste ano – um ano atrás, havia estimado um avanço de 1,7%. Em 2025, a CNI diz que cresceremos 2,4%. A perda de fôlego se deve à alta dos juros, que deverá frear o consumo.

Dólar caro beneficia mercado

de locação de carros

O mercado de locação de veículos comemora a disparada do dólar. Com a cotação da moeda americana nas alturas, as pessoas desistem de viajar ao exterior e priorizam passeios domésticos. Isso é ótimo para o setor de aluguel de carros. Segundo projeção da Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (Abla), a demanda pelo serviço deverá crescer 15% na próxima temporada de férias em comparação com o mesmo período do ano passado. A frota brasileira para aluguel é formada por 1,6 milhão de carros.



Deputados aprovam novo imposto para multinacionais no Brasil

Brasil decepciona

em ranking de mobilidade

Apenas três cidades brasileiras estão no ranking que elegeu os 70 municípios com os melhores sistemas de transporte público do mundo: São Paulo (49º lugar), Rio de Janeiro (52º) e Brasília (57º). Realizado pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, o levantamento considerou critérios como infraestrutura, adoção de novas tecnologias e impacto social. São Francisco, nos Estados Unidos, lidera a lista, à frente de Paris, na França, e Singapura, capital do país de mesmo nome.



“O real está absurdamente subvalorizado. Mas também é verdade que o governo atual não tem a mínima ideia de como falar com os mercados e quase comemora esse fato”

Robin Brooks

Economista-chefe do Instituto Internacional de Finanças



Rapidinhas

A gigante chinesa Huaxin Cement comprou, por US$ 186 milhões (R$ 1 bilhão), a pedreira Embu, uma das maiores do Brasil. Trata-se da primeira investida da Huaxin no mercado brasileiro. Em comunicado, a empresa sugere que está de olho em outros ativos no país, apontado como “amigável para investimentos estrangeiros”.

Crítica de Lula mira Roberto Campos mas atinge Galípolo



A companhia aérea de Luxemburgo Luxair encomendou duas aeronaves Embraer E195-E2. Em 2023, a empresa já havia feito o pedido de outros quatro aviões. “O E195-E2 é um investimento crucial no futuro da Luxair, possibilitando o equilíbrio entre crescimento e o compromisso com um futuro mais verde”,disse Gilles Feith, CEO da companhia.

A Casa dos Ventos, empresa especializada na produção e venda de energia eólica e solar, e a mineradora Rima Industrial fecharam um contrato com valores estimados em R$ 1 bilhão. A partir de 2026, a Casa dos Ventos fornecerá energia renovável proveniente do complexo eólico Serra do Tigre, em construção no Rio Grande do Norte.

Trump diz que Brasil tarifa demais produtos americanos e promete tratamento igualitário



A Waymo, empresa do Google que desenvolve tecnologias para carros autônomos, fará sua primeira incursão internacional. A companhia americana testará o serviço de táxi autônomo nas ruas de Tóquio, no Japão. Segundo a Waymo, a ação será feitaparceria com a Nihon Kotsu, uma das principais operadoras de táxi do país.