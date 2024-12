Banco Central endurece o jogo na reta final de Campos Neto

O Banco Central cumpriu a sua missão e fez o que precisa ser realizado. Na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) presidida por Roberto Campos Neto, que deixará o cargo no fim do mês, o BC aumentou a Selic, a taxa básica de juros da economia, em 1 ponto percentual, levando o índice para 12,25% anuais. A decisão, que surpreendeu o mercado financeiro – as apostas eram de elevação de 0,75 p.p. –, precisava ser tomada para frear o ímpeto inflacionário. Chama a atenção o fato de todos os integrantes do comitê, inclusive o futuro presidente da autarquia, Gabriel Galípolo, terem votado a favor do maior aperto monetário. Ou seja, tudo indica que Galípolo está alinhado com Campos Neto no firme combate contra a escalada de preços. Para irritação do governo, o comunicado do BC foi duro: “Diante de um cenário mais adverso para a convergência da inflação, o Comitê antevê, em se confirmando o cenário esperado, ajustes de mesma magnitude nas próximas duas reuniões.”





Netflix vai promover disputa inspirada na série Round 6

A empresa de streaming Netflix vai promover, no próximo 14 de dezembro, a Round 6K, competição inspirada na série de ficção sul-coreana Round 6, que conquistou fãs em diversas partes do mundo, inclusive no Brasil, ao retratar uma espécie de gincana extravagante e mortal. A Netflix diz que recriará as “dinâmicas emocionantes” da série, distribuindo aos vencedores R$ 1 milhão em prêmios. Felizmente, ao contrário do seriado, nenhum participante corre risco de morrer durante as disputas.

Empreendedores estão sobrecarregados e não têm tempo para a família

A pesquisa “Cabeça de Dono”, realizada pelo Instituto Locomotiva em parceria com o Itaú Empresas, identificou os desafios enfrentados pelos empreendedores brasileiros no segmento das PMEs. Na região Sudeste, que lidera a atividade empresarial no país, 54% afirmam estar cansados e 49%, sobrecarregados. O quadro é preocupante: 6 em cada 10 líderes de PMEs já enfrentaram situação financeira adversa por causa da empresa, e relatam que ter mais tempo com a família é um grande desafio.

PIB do agro deverá crescer até 5% em 2025

Depois do desempenho modesto em 2024, com alta em torno de 2%, o PIB do agronegócio brasileiro deverá retomar o fôlego em 2025. De acordo com novas estimativas feitas pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), o setor avançará até 5% no ano que vem, impulsionado sobretudo pela produção de grãos, pelas exportações e pela indústria de insumos. No cenário projetado pela entidade, a inflação de alimentos chegará a 5,75% em 2025, abaixo dos 8,49% registrados em 2024.

75% dos eleitores apoiam isenção de IR para quem ganha até R$ 5 mil



R$ 7

poderá ser a cotação do dólar se o Brasil não melhorar o seu panorama fiscal, segundo avaliação do banco americano Morgan Stanley

Lula é aprovado por 51% dos mineiros



Rapidinhas

A agência de classificação de risco Moody’s elevou a nota de crédito da fabricante brasileira de aviões Embraer. Antes, outras empresas de rating, a S&P Global e a Fitch, haviam feito o mesmo. A Embraer vive um momento positivo. Tanto é assim que cotação de suas ações acumula alta de aproximadamente

150% em 2024.

150% em 2024. A montadora americana Tesla, de Elon Musk, vai lançar, em 2025, o serviço de táxis robôs nos estados americanos do Texas e Califórnia. Segundo Musk, os veículos terão certo nível de autonomia, mas serão monitorados por motoristas humanos. A realidade é que, apesar das promessas do bilionário, os carros 100% autônomos não vingaram.

O Google vai doar US$ 4 milhões (R$ 24 milhões) para apoiar projetos de preservação do bioma amazônico. Trata-se do maior aporte desse tipo feito pela empresa na América Latina. O Google diz que a maior parte dos recursos será destinada para projetos de baixo carbono nos setores de energia, indústria e transporte.

A partir de abril de 2025, os funcionários públicos de Tóquio, no Japão, vão trabalhar quatro dias por semana. O objetivo é garantir que as pessoas equilibrem a vida profissional e familiar – e, quem sabe, incentivá-las a ter mais filhos, já que o envelhecimento populacional é um entrave que compromete o crescimento do país.

Para 40% dos brasileiros, economia do Brasil piorou

“Qualquer pessoa ou empresa que investir US$ 1 bilhão ou mais nos Estados Unidos receberá aprovações e licenças totalmente aceleradas, incluindo todas as aprovações ambientais”

Donald Trump

Futuro presidente americano