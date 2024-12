75% dos eleitores apoiam isenção de IR para quem ganha até R$ 5 mil

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

Segundo nova pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (11/12), 75% dos eleitores apoiam a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil, medida proposta pelo Ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O levantamento aponta que 20% dos brasileiros desaprova a medida. Outros 5% não souberam ou quiseram responder.

Em relação ao pacote fiscal e às medidas de corte de gastos anunciadas pelo ministro Haddad, apenas 23% dos eleitores consideram que as ações serão suficientes para melhorar as contas públicas. Por outro lado, 68% acreditam que as medidas não terão efeito significativo, e 9% preferiram não opinar ou não souberam responder.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia