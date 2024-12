Clientes Bradesco relatam que dinheiro 'sumiu' da conta: 'Só R$ 1'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Clientes do Bradesco estão utilizando a rede social X para reclamar que o dinheiro "sumiu" da conta. Segundo postagens, o saldo no aplicativo do banco mostra apenas R$ 1 na conta.

A princípio, a falha está limitada ao aplicativo do Bradesco e os valores aparecem corretamente nos extratos emitidos.

Procurado, o Bradesco não se manifestou até a publicação deste texto.

O site Downdetector registrou um aumento de 16% nas reclamações sobre o funcionamento do aplicativo Bradesco Cartões e 15% do aplicativo Pessoa Física (Pagamentos de Contas).

O QUE FAZER SE O DINHEIRO SUMIR DA CONTA

Verifique o extrato bancário detalhado

Veja se há qualquer transação suspeita

Entre em contato com o banco pelos canais oficiais, como aplicativo, telefone ou agência

Registre um Boletim de Ocorrência para formalizar o problema

Anote o protocolo e acompanhe

