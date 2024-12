Em sua última reunião, Campos Neto deverá aumentar taxa de juros

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, comanda hoje a sua última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). A partir de janeiro, o cargo será ocupado por Gabriel Galípolo. Campos Neto deixa um legado importante. Ele entregará ao sucessor um cenário de inflação sob controle, além de inúmeros avanços tecnológicos do sistema financeiro nacional.

No meio do caminho, embates com o presidente Lula, que o acusou de estar a serviço de opositores do governo. No encontro do Copom, Campos Neto e sua equipe deverão apertar a política monetária, já que a inflação começou a preocupar – a expectativa é de que a Selic, a taxa básica de juros da economia, suba 0,75%.

Em novembro, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) avançou 0,39%, acima das projeções do mercado, que oscilavam entre 0,35% e 0,37%. Com isso, a alta anual de preços já está em 4,87%, a maior desde outubro de 2023, e acima do teto da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional.





Gol apresenta plano de reestruturação



Depois do acordo celebrado em novembro com um comitê de credores, a companhia aérea Gol vai protocolar agora um plano de reestruturação no âmbito do processo de recuperação judicial que corre nos Estados Unidos desde o início do ano. Entre outras medidas, o projeto prevê uma conversão de ações que levará à redução de U$ 1,7 bilhão em dívidas. Ainda assim, a situação financeira da empresa requer atenção. No terceiro trimestre, a Gol informou que a sua dívida líquida era de R$ 27,6 bilhões.



Gestora fundada por diretores do J.P Morgan fecha as portas no Brasil

Em um comunicado sucinto, a gestora de recursos BlueLine, fundada por ex-diretores no Brasil do banco americano J.P. Morgan, informou o encerramento de suas atividades após cinco anos de atuação. De acordo com a empresa, a decisão foi tomada mediante “análise criteriosa” do cenário macroeconômico e das condições adversas de mercado. A BlueLine era uma das investidas do fundo multimercado Rising Star, do Itaú Unibanco, e tinha pouco mais de R$ 300 milhões sob administração.

Brasil tem salto de 46% no número de bilionários em um ano



Com poucas entregas, calvário da Boeing não tem fim

Em novembro, a fabricante americana de aeronaves Boeing entregou 13 aeronaves. É um número irrisório para os padrões de mercado, o mais baixo da empresa nos últimos 4 anos. Para se ter ideia, a Airbus, sua principal rival, entregou 84 jatos no mesmo período. Quando assumiu a presidência da Boeing, em agosto, o novo CEO afirmou que sua missão era resgatar a credibilidade da companhia. Pelo visto, o resgate de uma das maiores marcas da história da aviação será mais difícil do que se esperava.



Rapidinhas

A varejista Casas Bahia quebrou recordes na Black Friday. Em novembro, a empresa contratou R$ 1,028 bilhão em linhas de crédito, um acréscimo de 40% em relação ao mesmo período de 2023. Foi também o maior valor para o mês na história da companhia. A empresa ainda emitiu aproximadamente 200 mil cartões de crédito no intervalo.



As exportações brasileiras de café fecharam novembro com o melhor desempenho da história. De acordo com o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé), 4,6 milhões de sacas foram vendidas ao exterior, o que gerou receitas de US$ 1,3 bilhão. O volume foi 5% superior ao do mesmo mês de 2023, enquanto a receita subiu 63%.

Mercosul e UE anunciam acordo histórico de livre comércio







O presidente do Paraguai, Santiago Peña, convidou o presidente da Conib (Confederação Israelita do Brasil), Claudio Lottenberg, para a reabertura da embaixada paraguaia em Jerusalém. O evento será amanhã. Lottenberg é o único líder judeu da América Latina (fora do próprio Paraguai) chamado a integrar a comitiva.



O Brasil foi, em setembro, o quinto maior emissor de visitantes estrangeiros overseas para os Estados Unidos, segundo o mais recente relatório do Escritório Nacional de Viagens e Turismo do país. No período, 133,5 mil brasileiros entraram em terras americanas. Reino Unido, Alemanha, Japão e Coreia do Sul lideraram o ranking.

US$ 33 trilhões

é quanto o comércio mundial movimentará em 2024, segundo a Agência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento (Unctad). O valor representará um aumento de US$ 1 trilhão em comparação com o ano passado



“A melhor maneira de combater a pobreza é por meio de políticas baseadas em evidências, não em ideologias”

Esther Duflo, economista francesa que venceu o Nobel em 2019