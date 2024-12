Correios têm prejuízo recorde e privatização ganha força

Aos que são favoráveis à privatização dos Correios, eis aqui um argumento que pode ajudá-los: no ano, a empresa já soma cerca de R$ 2 bilhões em prejuízos, um dos maiores da história – e, claro, quem vai arcar com essa conta é a sociedade. A degradação da companhia postal, tradicional reduto de loteamento político, é evidente. Menos eficiente do que seus concorrentes, os Correios possuem atualmente 85 mil funcionários, colocando-se entre as estatais que mais empregam no país. O governo Lula, contudo, sequer admite discutir a ideia do fim do controle estatal da empresa. Muito pelo contrário. Assim que assumiu a presidência, o petista assinou um despacho que retirou os Correios da lista de privatizações deixada pela gestão Bolsonaro. Não custa lembrar: foi a partir da investigação de propinas pagas pelos Correios que se descobriu, em 2005, o mensalão, o primeiro grande caso de corrupção do PT.

70%

dos trabalhadores brasileiros desejam ter uma experiência

profissional no exterior, segundo estudo da consultoria Gi Group

Holding. O índice é crescente: em 2021, estatística era de 60%

Tinder perde usuários no Brasil

Os aplicativos de relacionamento, que fizeram grande sucesso nos últimos anos, estão perdendo seu poder de sedução. O Tinder, o maior e mais conhecido, tinha 8,5 milhões de usuários no Brasil em 2022. Agora são 6,5 milhões, o que significa um tombo expressivo de 20%. Uma combinação de fatores explica o declínio dessas plataformas. Entre elas, as mais visíveis são a disseminação de perfis falsos, a preocupação com violência – uma característica típica do Brasil – e até mudanças de comportamento.

Vem aí uma nova guerra comercial?

A vitória de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos vai provocar mudanças drásticas na política internacional americana – e a alteração de rota terá impacto significativo no trabalho dos produtores rurais. O principal receio dos agricultores está relacionado a uma nova guerra tarifária contra a China. Trump ameaçou impor uma tarifa geral de 60% sobre produtos chineses, o que seria uma escalada em comparação com o pico de 25% no primeiro mandato do republicano, entre 2017 e 2021.

Estados aumentam imposto sobre importados e encarecem 'taxa das blusinhas'

John Deere investe R$ 180 milhões em centro de inovação

Apesar de 2024 ter sido um ano de resultados modestos para o agronegócio brasileiro, as empresas do ramo não interromperam os investimentos no Brasil. A partir desta semana, a multinacional americana John Deere inicia as operações de seu primeiro centro de pesquisa, desenvolvimento e inovação no país – é também o primeiro da empresa na América Latina. Localizado em Indaiatuba, no interior de São Paulo, o espaço de 500 mil metros quadrados consumiu R$ 180 milhões em investimentos.

“O Brasil tem um sistema financeiro sólido, uma economia caminhando e

boas condições de lidar com as adversidades”

Henrique Meirelles

ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central

Rapidinhas

A Henkel, fabricante das marcas Cascola, Loctite, Pritt e Bonderite vai integrar, em sua logística, o primeiro caminhão elétrico de 30 toneladas no Brasil. Com autonomia de 200 quilômetros, o veículo realizará entregas em São Paulo, ampliando a capacidade de distribuição de 9 para 33,5 toneladas diárias — um salto de 372%.

Prazo para pagamento de dívidas de MEIs é prorrogado

O avanço do mercado de apostas esportivas começa a criar um novo ecossistema de negócios no Brasil. A companhia suíça de dados esportivos, Sportradar, vai abrir, nas próximas semanas, seu primeiro escritório no país, na cidade de São Paulo. Avaliada em US$ 3 bilhões, a Sportradar é uma das maiores empresas do mundo nesse ramo.

A montadora japonesa Toyota inaugurou em Sorocaba, no interior de São Paulo, o seu novo Centro Logístico de Peças após R$ 160 milhões em investimentos. O espaço, localizado no mesmo complexo que abriga uma fábrica da empresa, é capaz de fazer o processamento de aproximadamente

1,1 milhão de peças por mês.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

A brasileira Suzano, maior fabricante de celulose do mundo, vai plantar 200 mil hectares de eucalipto no Projeto Cerrado, como foi chamada a sua nova fábrica em Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul. Inaugurada em julho, a nova unidade recebeu R$ 22,2 bilhões de investimentos

(trata-se do maior aporte já feito pela empresa no Brasil).