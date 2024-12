Faria Lima alerta para risco de nova crise econômica

A Faria Lima, o coração do mercado financeiro em São Paulo, sempre desprezou a agenda econômica do governo Lula, mas agora as lamúrias atingiram grau máximo. Nos almoços e eventos de final de ano, as conversas acabam enveredando para os mesmos temas: desequilíbrio fiscal, risco inflacionário e a inevitável alta de juros. “Se o governo não colocar na cabeça que será preciso melhorar o pacote fiscal e cortar mais gastos, teremos um 2025 muito ruim”, diz o gestor de um dos principais fundos de ações do país. Na sua visão, o ano de 2026 poderá ser ainda mais nefasto para as contas públicas, e por uma razão principal: eleição. Nessas ocasiões, os governantes de ocasião – todos eles, sem exceção – abrem os cofres e gastam o que não deveriam para conquistar votos com a velha estratégia da retórica populista. A pressão por gastos eleitorais no futuro próximo e a inércia no controle das contas públicas formam o perigoso combo que poderá levar o país para uma nova crise econômica.

Em 2023, milhões de brasileiros saíram da pobreza



Na área econômica, é preciso olhar para os dois lados da moeda. Um dado positivo diz respeito aos índices de pobreza e extrema pobreza no país. Segundo o IBGE, atingimos em 2023 o menor nível de pobreza desde o início da série histórica, em 2012. De 2022 a 2023, a população pobre caiu de 67,7 milhões para 59 milhões. Além disso, 3,1 milhões de pessoas saíram da extrema pobreza – aquelas que recebem até R$ 209 por mês. O mercado de trabalho aquecido é responsável pelo saldo positivo.

Mortes e eleição são as páginas mais visitadas na Wikipédia



A fundação Wikimedia, gestora da Wikipédia, divulgou a sua tradicional lista anual das páginas mais acessadas na enciclopédia colaborativa. É o retrato dos temas que mais chamaram a atenção das pessoas no mundo. Com 44,4 milhões de visualizações, a página que traz a lista de mortos em 2024 foi, até agora, a mais visitada, à frente de Kamala Harris, a candidata derrotada à presidência nos Estados Unidos (28,9 milhões de visualizações), e da própria eleição americana (27,9 milhões).

Comércio de BH deve crescer 1,55% em dezembro, embalado pelo Natal

Brasil desaba em ranking de domínio da língua inglesa

Dominar línguas estrangeiras – principalmente o inglês – costuma fazer a diferença para o sucesso profissional. Nesse contexto, surpreende um estudo feito pela escola English First (EF), que entrevistou 2,4 milhões de pessoas no mundo, inclusive no Brasil. Por aqui, a conclusão do levantamento é alarmante: perdemos 21 posições no Índice de Proficiência em Inglês (EPI) em relação ao ano passado, passando a ocupar agora um incômodo 81º lugar em um universo de 116 nações pesquisadas.

Dólar a R$ 6 é o novo normal? Os fatores que explicam a alta da moeda

Rapidinhas

O Grupo Latam assinou o seu primeiro contrato de financiamento vinculado a metas sustentáveis. O crédito é de US$ 300 milhões. Inciativas “verdes” estão no horizonte da empresa. Recentemente, a Latam anunciou um investimento na tecnologiaconhecida como “AeroShark”, inspirada na pele de tubarões e que reduz africção na fuselagem dos aviões.

Os preços das tarifas aéreas estão em queda no Brasil. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anax), os valores praticados em outubro de 2024 caíram em 22 estados brasileiros e no Distrito Federal quando comparados com um ano atrás. Na mesma base comparativa, a oferta de assentos em voos nacionais subiu 11%.

Estudo do IBGE escancara desigualdades entre grupos sociais do país



No terceiro trimestre de 2024, as receitas das franquias brasileiras cresceram 12% em relação a idêntico período de 2023, conforme levantamento realizado pela Associação Brasileira de Franchising (ABF). Trata-se de um segmento econômico importante. As franquias empregam atualmente 1,7 milhão de pessoas.

As principais montadoras da Europa e dos Estados Unidos estão enfrentando dificuldades no mercado chinês. A americana General Motors revelou que perdeu US$ 357 milhões no país asiático até o terceiro trimestre de 2024. Para efeito de comparação, no mesmo período do ano passado a operação chinesa da GM havia rendido US$ 353 milhões.



R$ 3,05 bilhões



foi quanto os investidores estrangeiros retiraram da B3, a bolsa de valores de São Paulo, em novembro. É o maior valor desde junho de 2023, segundo levantamento da consultoria Elos Ayta

“Na política, você discute grandes projetos, mas é difícil interesses menores não prejudicarem. A atuação desses grupos nos três Poderes é muito forte”



Fernando Haddad, ministro da Fazenda