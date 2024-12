Os primeiros números sobre o desempenho de vendas na Black Friday mostram um cenário de consumo aquecido no Brasil. O Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA) detectou o aumento de 17% nas transações no comércio físico e de 8,9% no e-commerce em relação ao mesmo período do ano passado. Outro levantamento confirma os resultados positivos.

De acordo com informações apuradas pela Linx, empresa do grupo StoneCo e especialista em tecnologia para o varejo, na sexta-feira promocional as vendas em comércios eletrônicos subiram 76% em relação ao dia anterior e 4% em comparação com 2023. Durante a semana, as operações avançaram 5% na mesma base comparativa.

A edição 2024 teve a sorte de coincidir com o pagamento da primeira parcela do 13º salário, o que certamente levou mais pessoas a procurar promoções. Os bons índices de emprego e o aumento da renda também contribuíram para o balanço animador da Black Friday.

Agro brasileiro lidera produtividade entre 187 países

O agro brasileiro tem bons exemplos a mostrar para o mundo. Desde o início dos anos 2000, o país tem se consolidado como líder no crescimento da produtividade agrícola global. Segundo estudo do Serviço de Pesquisa Econômica (ERS), órgão vinculado ao Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), essa liderança abrange um universo de 187 países. Entre 2000 e 2019, o crescimento médio anual da produtividade agrícola brasileira foi de 3,18%, superando amplamente a média global de 1,66%.

Entre 2000 e 2019, o crescimento médio anual da produtividade agrícola brasileira foi de 3,18% Silvio Almeida/EM/D.A Press

Ranking aponta as melhores cidades para empreender

Um ranking elaborado pela plataforma de criação e edição de sites Wix apontou as melhores cidades brasileiras para empreender. Florianópolis, São Paulo, Belo Horizonte, Vitória e Joinville aparecem nas cinco primeiras posições na lista. Outro município mineiro, Uberlândia, ocupa o nono lugar. Para realizar o levantamento, a empresa considerou critérios como ambiente de negócios, custos operacionais e até a infraestrutura de internet, como a velocidade média das conexões.

“Esse conjunto de medidas não é o gran finale, não é a bala de prata” Fernando Haddad, ministro da Fazenda, sobre o pacote fiscal anunciado na semana passada





ChatGPT alcança 200 milhões de usuários

A inteligência artificial generativa ChatGPT, criada pelo OpenAI, completou dois anos de existência. Apesar do tremendo impacto que a ferramenta provocou, ela ainda está longe de ser tão onipresente quanto as redes sociais. De acordo com o portal The Verge, o ChatGPT conta atualmente com 200 milhões de usuários no mundo. Para efeito de comparação, o Facebook supera a marca dos 3 bilhões. Muito mais jovem, o ChatGPT tem longo caminho pela frente até ser relevante em todas as camadas sociais.



Rapidinhas

A fabricante alemã de autopeças Bosch anunciou um plano de redução de gastos que resultará na demissão de pelo menos 5,5 mil trabalhadores da divisão de mobilidade do grupo. De acordo com a companhia, a baixa procura por carros elétricos e a crescente concorrência com os chineses agravaram a crise do setor automotivo na Europa.

Diante da escalada de preços e do menor interesse dos motoristas, o mercado de carros elétricos vem perdendo força, o que prejudica o desempenho das empresas do ramo. Um levantamento do jornal americano The Wall Street Journal mostrou que pelo menos sete companhias que investem no setor entraram com pedido de recuperação judicial.

Nos próximos cinco anos, a Solar Bebidas, uma das fabricantes da Coca-Cola no Brasil, vai investir R$ 5 bilhões no país, sendo R$ 1,5 bilhão já em 2025. Segundo a empresa, os recursos serão destinados principalmente para a abertura de novas fábricas, modernização tecnológica e ampliação dos centros de armazenagem.