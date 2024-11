Não faltaram críticas ao pacote fiscal anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. “Superficial” e “decepcionante” foram alguns dos adjetivos usados por economistas, que consideraram insuficientes as medidas apresentadas pelo governo. No âmbito fiscal, não se esperava nada além disso – especialmente diante do histórico das gestões petistas, que sempre sofreram para cortar despesas. Até a dimensão do pacote não foi surpresa para ninguém. Antes, a expectativa era de que gerasse economia de R$ 70 bilhões nos próximos dois anos. Pelas contas da Fazenda, o valor será maior, de R$ 71,9 bilhões. O que justifica a disparada do dólar e a queda do Ibovespa logo após surgirem os detalhes do projeto? O que embaralhou o jogo foi o anúncio, ao mesmo tempo, da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, iniciativa que custará R$ 35 bilhões aos cofres públicos. No anúncio de um programa de austeridade, o governo realizou a façanha de encaixar uma proposta como essa.

Para Febraban, pacote vai na direção correta

Em meio ao rosário de críticas, o pacote fiscal de Haddad recebeu um apoio poderoso. “Considerando o contexto desafiador da crescente trajetória da dívida pública e sem entrar nos detalhes do efeito das medidas anunciadas nos gastos – análise que a Febraban ainda fará –, o pacote fiscal está na direção correta”, afirmou Isaac Sidney, presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Para Sidney, o pacote deixou evidente que é preciso medidas adicionais ao arcabouço fiscal.

Para Itaú BBA, economia com pacote fiscal será insuficiente

O mercado financeiro não acredita que o governo federal economizará R$ 71,9 bilhões nos próximos dois anos. Em relatório enviado a clientes, o banco de investimentos Itaú BBA apresentou seus cálculos: a cifra será 25% inferior à desejada pela Fazenda. “A diferença para as estimativas vem principalmente de uma menor expectativa de ganhos com reforço de medidas antifraude e do governo esperar uma economia com a prorrogação da Desvinculação de Receitas da União”, escreveram os analistas.

Locadoras de carros impulsionam indústria automotiva

As empresas de locação de veículos estão se tornando fundamentais para a indústria automotiva. Em 2024, segundo a Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (Abla), elas deverão absorver 25% do total de veículos novos vendidos no país – o percentual é recorde. A frota pertencente às locadoras associadas à Abla chegou a 6,3 milhões de unidades, ou 6,5% acima do número de 2023. Os investimentos do segmento para a aquisição de veículos novos em 2024 deverão chegar a R$ 68,7 bilhões.

Rapidinhas

Lembra da Threads, a rede social lançada em 2023 pela Meta e que atraiu usuários brasileiros no período de suspensão do X pelo Superior Tribunal Federal? A plataforma continua a se expandir. Em novembro, a Threads recebeu cerca de 35 milhões de novos integrantes, totalizando agora 275 milhões de inscritos no mundo.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou a concessão de uma linha de financiamento de R$ 673 milhões para a Unipar Carbocloro modernizar a fábrica de Cubatão (SP). Segundo a empresa, os recursos serão fundamentais para a redução das emissões de poluentes e a melhora da eficiência energética.

Depois de dois anos consecutivos de dificuldades, as vendas de máquinas agrícolas deverão retomar o fôlego em 2025. Cálculos da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas (Abimaq) apontam para um avanço de 8% dos negócios no ano que vem. Segundo a entidade, o faturamento do setor deverá recuar 23% em 2024.

O Aeroporto de Navegantes, em Santa Catarina, adotou uma medida incomum para atender à alta demanda nas férias de verão: vai operar durante 24 horas por dia entre 17 de dezembro de 2024 e 2 de fevereiro de 2025. Segundo a CCR Aeroportos, que administra o terminal, o movimento de passageiros no período aumentará 20% em relação a um ano atrás.

“Vejo o Brasil como uma democracia pujante, com uma mídia livre, um estado de direito funcional. Como qualquer país moderno, temos desafios e defeitos”



André Esteves

Fundador e chairman do banco BTG Pactual