Enquanto a crise entre o Carrefour e o agronegócio brasileiro continua sem um desfecho, a rede de supermercados começa a enfrentar as consequências do boicote dos principais frigoríferos do país. Um relatório produzido pelo banco americano Goldman Sachs calcula que cada dia de interrupção de fornecimento de carne para a rede varejista provocaria uma queda entre 0,07% e 0,13% nas estimativas de vendas do Grupo Carrefour no quarto trimestre. O grupo é formado também pela rede de atacarejo Atacadão e pelo clube de compras Sam’s Club – em todos eles, as vendas de carnes bovina são relevantes. Para se ter ideia, conforme cálculos do próprio Goldman Sachs, no Atacadão elas respondem por 5% das vendas totais. O boicote ao Carrefour é defendido por 44 entidades da cadeia produtiva brasileira em resposta à desastrada declaração do CEO Global da empresa, Alexandre Bompard (foto), que defendeu o veto à carne proveniente do Mercosul para os consumidores franceses.

Fran’s Café aposta no concorrido mercado de cápsulas

A rede Fran’s Café entrou no cada vez mais concorrido mercado de café em cápsulas – aquele para uso em máquinas domésticas. As cápsulas são compatíveis com máquinas Nespresso e, de acordo com a empresa, utilizam grãos selecionados de Minas Gerais. Elas serão vendidas nas lojas da franquia e, mais tarde, em supermercados. O segmento está em ascensão. Segundo levantamento feito pela Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic), ao menos 60 empresas fabricam a chamada “monodose” no Brasil.

Gabriel Medina investe em marca de tênis

A empresa brasileira de calçados Undo for Tomorrow, que tem o tricampeão mundial e medalhista olímpico do surfe Gabriel Medina entre os sócios, vai lançar um tênis com a assinatura do atleta. Chamado de “The Surfer Pro”, ele deverá chegar ao mercado em abril do ano que vem ao custo de aproximadamente R$ 900. Segundo a empresa, o modelo foi desenvolvido em parceria com Medina. Trata-se do segundo tênis com a marca do surfista. O primeiro responde por 30% das vendas da Undo for Tomorrow no Brasil.

Primeira parcela do 13º salário deve ser paga até dia 30

No Mercado Livre, produtos sustentáveis seduzem consumidores

Boas práticas ambientais representam um diferencial para conquistar consumidores. Em 2023, o Mercado Livre identificou um aumento de 26% nas vendas de produtos sustentáveis na América Latina. Ao todo, 2,7 milhões de consumidores compraram itens desse tipo, o que significa um acréscimo de 27% em comparação com 2022. Uma pesquisa feita pelo próprio Mercado Livre descobriu que sete em cada 10 consumidores acreditam que suas escolhas geram impactos positivos para a sociedade.

Valorização do café nacional é destaque de evento em BH

US$ 5,9 bilhões

foi o déficit das contas externas do Brasil em outubro, conforme relatório do Banco Central. No mesmo período de 2023, houve superávit de US$ 451 milhões

Petrobras libera R$ 20 bilhões em dividendos aos acionistas

Rapidinhas

O agronegócio nacional está mais avançado do que o americano e o europeu em digitalização e sustentabilidade. Segundo pesquisa da consultoria McKinsey, cerca de 40% dos agricultores brasileiros são digitalizados, e o país tem penetração de 80% no modelo de plantio direto sustentável, enquanto nos Estados Unidos a taxa é de 50%.

O otimismo do consumidor brasileiro está em alta. Em novembro, o Índice de Confiança do Consumidor medido pela Fundação Getulio Vargas atingiu 95,6 pontos – trata-se do maior nível desde abrir de 2014. “Esse resultado retrata uma melhora na percepção dos orçamentos familiares”, afirmou Anna Carolina Gouveia, economista da FGV.

A soja brasileira terá campo fértil na safra 2024/25. Projeções realizadas pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) indicam que a produção nacional será de 166,1 milhões de toneladas, um aumento de 12,5% sobre o resultado do período anterior. Na mesma base comparativa, a área plantada deverá crescer 2,6%.

O número de empregos voltados para a área de tecnologia quase dobrou no Brasil entre 2012 e 2022, segundo pesquisa da Fecomercio-SP (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo). Isso explica o aumento dos rendimentos de profissionais nos últimos anos e confirma o avanço digital da sociedade.

“Se para o povo francês o Carrefour não deve comprar carne brasileira, que o Carrefour também não compre carne brasileira para colocar nas suas gôndolas aqui no Brasil”

Carlos Fávaro

Ministro da Agricultura, criticando o Grupo Carrefour por defender a suspensão da compra de carnes de países do Mercosul