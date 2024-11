No mundo dos negócios, as lideranças precisam medir o que dizem sob o risco de enfrentar consequências indigestas. Na quarta-feira da semana passada, o presidente global do Carrefour, Alexandre Bompard, afirmou que a empresa na França deixaria de comprar carne bovina do Mercosul porque os produtos não atenderiam às normas locais. Como se não bastasse, Bompard acrescentou que a decisão deveria “inspirar outros atores do setor agroalimentar.” Ou seja, o executivo defendeu um boicote em bloco às proteínas produzidas na América do Sul. Ocorre que, no agro, o Brasil não é irrelevante no jogo de forças global – muito longe disso, ressalve-se. Agora, o contra-ataque dos brasileiros deixou a operação do grupo Carrefour no Brasil, que inclui também a bandeira de atacarejo Atacadão e o clube de compras Sam’s Club, em situação difícil. Estima-se que, em reação ao gesto de Bompard, os frigoríficos nacionais já deixaram de fornecer carnes para 150 lojas da rede. Alguém terá de ceder para evitar que os danos aumentem.



Operação brasileira é vital para operação do Carrefour no mundo



A ameaça de Bompard causou incômodo entre executivos do grupo Carrefour no Brasil. Não é à toa. A operação brasileira reponde por cerca de 40% do ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) do conglomerado no mundo. Portanto, gera dividendos robustos para a matriz. “A declaração de Alexandre Bompard foi totalmente inapropriada”, disse Stéphane Engelhard, ex-vice-presidente de relações institucionais do Carrefour no Brasil, em entrevista ao site The AgriBiz.



Com Black Friday, entregas da Loggi aceleram

A Black Friday aqueceu o setor de logística na primeira quinzena de novembro. No período, as entregas nacionais cresceram quase 10% em comparação com o ano passado, de acordo com dados da empresa de logística Loggi. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e Curitiba foram as cidades que mais enviaram e receberam pacotes. A Loggi diz que a movimentação nos próximos dias deverá crescer. Nesta última semana do mês, a companhia projeta superar os 600 mil pacotes processados por dia



Ademicon inaugura 12 lojas no Brasil



A Ademicon, maior administradora independente de consórcio do Brasil em créditos ativos, inaugurou, em novembro, 12 unidades de negócios, totalizando 214 lojas em operação. A empresa vive um ano de recordes. Em 2024, vendeu R$ 22 bilhões em créditos – com isso, supera o resultado obtido em todo o ano de 2023. Até o fim de 2024, o objetivo é atingir R$ 23 bilhões em vendas, ou 25% acima do resultado anterior. “A meta é chegar a 400 lojas até 2030”, diz Tatiana Reichmann, CEO da Ademicon.



Rapidinhas



A NewSky, líder japonesa em telecomunicações no segmento de rede móvel para latinos residentes no Japão, investiu R$ 600 mil para lançar no Brasil o chip digital de dados móveis Mônica eSIM, em parceria com a Mauricio de Sousa Produções, criadora dos personagens da Turma da Mônica. A expectativa é alcançar meio milhão de clientes em 2025.

O produto foi desenvolvido para brasileiros que viajam ao exterior. Segundo expectativa do presidente da NewSky, o brasileiro Fernando Miyoshi, o Mônica eSIM chegará a 1,5 milhão de clientes até 2027. O executivo analisa a possibilidade de montar uma filial no Brasil para apoiar a expansão local.

No dia 4 de dezembro, a consultora americana Michele Hunt dará aula on-line no programa “Lideranças do Futuro”, iniciativa do Instituto Four e Movimento pela Equidade Racial (Mover) para alavancar a carreira de pretos e pardos no Brasil. Hunt é autora da série de livros dreammakers e atuou na administração do ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton.

A distribuidora de energia elétrica EDP vai investir R$ 5 bilhões no Brasil até 2030. A iniciativa, chamada de Plano Versão, pretende reduzir os impactos provocados pelos eventos climáticos. A empresa tem 83 subestações no país e usará os recursos para modernizar as redes de distribuição de energia.



21%

É quanto o Ibovespa, o principal índice da B3, a bolsa de valores de SãoPaulo, caiu em dólares em 2024, considerando dados até 21 de novembro. Trata-se do pior desempenho desde 2015, segundo levantamento da consultoria Elos Ayta



“A inteligência artificial é a nova eletricidade”

Andrew Ng, cientista da computação americano e cofundador do Google Brain