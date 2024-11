A prévia da inflação de novembro, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), trouxe uma má notícia para o governo federal. De acordo com o IBGE, o indicador acelerou para 0,62%, bem acima da estimativa do mercado, que era de 0,48%. Mais preocupante ainda: nos últimos 12 meses, o índice acumula avanço de 4,77% – ultrapassando, portanto, o teto superior da meta perseguida pelo Banco Central, que é de 4,5% para 2024. Como se sabe, a pressão inflacionária é o gatilho para a alta da Selic, a taxa básica de juros da economia, pelo BC, que precisa pôr um freio na escalada de preços. Os novos dados, portanto, abrem caminho para a elevação da Selic nas próximas reuniões do Comitê de Política Monetária (Copom). Diante da piora das expectativas, o mercado financeiro já projeta uma elevação inevitável da Selic dos atuais 11,25% ao ano para 11,75% no encontro a ser realizado em dezembro.

Para Mansueto Almeida,cenário econômico ficou mais adverso

Umas das principais referências na área econômica do país, Mansueto Almeida, ex-secretário do Tesouro Nacional e atual economista-chefe do banco BTG Pactual, diz que o cenário ficou mais adverso nos últimos meses. “Estamos numa trajetória de alta de juros e da inflação”, afirmou, em evento em São Paulo. “No início do ano, o mercado esperava uma inflação de 3,5%, mas estamos indo para uma inflação perto de 5%. Num cenário como esse, é preciso ter algo estrutural vindo da parte fiscal.”

Walmart cancela programas

de diversidade e inclusão

As iniciativas de diversidade estão perdendo força pelo mundo. Depois de empresas como Microsoft, Google e Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, anunciarem o fim de seus programas de inclusão, agora foi a vez do Walmart, maior varejista do mundo, aderir ao retrocesso, eliminando até mesmo os treinamentos sobre equidade racial para funcionários. As mudanças vieram após o influencer antidiversidade Robby Starbuck ameaçar a empresa com um boicote antes da Black Friday.

Black Friday: 82% dos mineiros pretendem aproveitar a data de descontos

Vale supera Petrobras e

passa a ser a maior

pagadora de dividendos

A Petrobras costuma liderar os rankings de maior pagadora de dividendos do Brasil. No terceiro trimestre de 2024, porém, a petrolífera perdeu a primazia para a Vale, segundo a gestora Janus Henderson. A mineradora pagou aos seus acionistas US$ 1,6 bilhão em proventos, acima do US$ 1,4 bilhão desembolsado pela Petrobras. Na América Latina, nenhuma outra empresa rivalizou com as gigantes brasileiras por esse critério. No mundo, o campeão dos dividendos foi o conglomerado financeiro China Bank.

Black Friday: saiba qual o dia e o horário das melhores ofertas



Rapidinhas

A Companhia Paranaense de Energia (Copel) vendeu, para a Electra, onze pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) e centrais geradoras hidrelétricas (CGH), além de uma termelétrica e um parque eólico. O valor da transação chegou a aproximadamente R$ 450 milhões. A Copel se desfez das operações para focar em unidades mais rentáveis.

A Neuralink, startup que pertence a Elon Musk, recebeu autorização para testar a capacidade de seu chip cerebral de movimentar braços robóticos. Há alta expectativa em relação ao experimento. Segundo os cientistas da Neuralink, a tecnologia pode permitir que pessoas com paralisa controlem dispositivos com a mente.

Por que 'inflação da picanha' preocupa cada vez mais brasileiros (e Lula)

O etarismo é uma realidade no mundo corporativo. Uma pesquisa feita pela consultoria PwC Brasil e a Fundação Getulio Vargas constatou que 72% dos gestores de grandes empresas preferem contratar pessoas com menos de 40 anos. Além disso, a maior parte das companhias (86%) não possui planos de carreira para profissionais acima dessa faixa etária.

O ano de 1924 representa um marco para a produção de soja no Brasil. Foi há 100 anos que o grão começou a ser plantado em larga escala no país. Desde então, a cultura assumiu um lugar privilegiado entre os itens agrícolas nacionais e provocou um impacto gigantesco no desenvolvimento da economia brasileira.



“Sabemos que a agricultura brasileira fornece carne de alta qualidade, respeito às normas e sabor. Se a comunicação do Carrefour França gerou confusão e pode ter sido interpretada como questionamento de nossa parceria com a agricultura brasileira e como uma crítica a ela, pedimos desculpas”

Trecho de carta enviada por Alexandre Bompard, CEO globo do Grupo Carrefour, ao ministro da Agricultura do Brasil, Carlos Fávaro

R$ 7,2 trilhões

foi quanto somaram os investimentos de pessoas físicas no Brasil de janeiro a setembro. Segundo a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), o número representa um aumento de 11,5% em relação ao volume investido em todo o ano de 2023