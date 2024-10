Saiba qual é a fortuna do fundador do TikTok, a pessoa mais rica da China

O fundador do grupo ByteDance, responsável pelo TikTok, tornou-se o homem mais rico da China. Segundo a 26º edição da Hurun China Rich List, divulgada nessa terça-feira (29/10) pela Hurun Research Institute em parceria com a Hengchang Shaofang, a fortuna de Zhang Yiming é avaliada em US$ 49,3 bilhões (aproximadamente R$ 281 bilhões).

Zhang foi um dos fundadores da empresa em 2012, mas saiu do conglomerado em 2021, após o endurecimento da regulamentação da indústria da tecnologia em seu país natal. Atualmente, ele vive em Singapura.

Quais os outros bilionários da China

O fundador do TikTok se tornou o 18º indivíduo a subir ao topo da lista de mais ricos da China desde que o ranking é publicado - sendo o primeiro a ter nascido na década de 1980. Yiming, 41, ultrapassou o “rei da água engarrafada” Zhong Shanshan, da Nongfu Spring, que ocupa a segunda colocação com patrimônio de US$ 47,9 bilhões (cerca de R$ 273,5 bilhões).

Pony Ma Huateng, da Tencet, fica com o terceiro lugar e acumula US$ 44,4 bilhões (R$ 252,5 bilhões). Completam o top 5, Colin Haung Zheng, da Pinduoduo, com fortuna estimada em US$ 34,5 bilhões (R$ 196,9 bilhões), seguido por He Ziangijan, da Midea, com US$ 33,1 bilhões (R$ 189 bilhões).

Quantidade de ricos em declínio

De acordo com o Hurun Research Institute, o número de bilionários da lista caiu para 753. Ou seja, a China perdeu 432 - pouco mais de um terço dos ricos - desde o pico, de 1.185, em 2021. No entanto, há 132 ou 21% a mais de grandes fortunas do que há cinco anos, quando havia 621.

Rupert Hoogewerf, presidente e pesquisador chefe do relatório, avaliou que “a Hurun China Rich List encolheu pelo terceiro ano consecutivo, já que a economia e os mercados de ações da China tiveram um ano difícil”.

Do total em 2024, 54 bilionários apareceram na lista pela primeira vez - o menor número em 20 anos. As informações do relatório ainda mostram que 127 bilionários têm 40 anos ou menos - aumento de 26 abastados quando comparado com o ano passado -, sendo que 32 são self-made e 30 nasceram na década de 1990, 11 a mais do que no ano passado. A idade média é de 61 anos, dois anos a mais do que na lista anterior.