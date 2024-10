No TikTok, o chá de moringa, planta nativa do norte da Índia, está sendo utilizado como alternativa para a perda de peso

O aumento de brasileiros com sobrepeso e obesidade vem sendo registrado nos últimos anos. A pesquisa Meu peso, minha jornada, feita pelo Instituto Datafolha, concluiu que 59% dos brasileiros estão acima do peso. O levantamento incluiu mais de 2 mil participantes de todo o país, com a idade média de 43 anos. Uma consequência da alta porcentagem é a disseminação de dicas e dietas para emagrecimento pelas redes sociais.

No TikTok, o chá de moringa, planta nativa do norte da Índia e conhecida por ser a 'árvore da vida', está sendo utilizado como uma alternativa para a perda de peso. Os vídeos ensinando como adicionar a bebida na rotina já somam mais de 10 milhões de visualizações. Mas o especialista em saúde funcional e integrativa, Silas Soares, alerta que o uso constante da planta pode ser prejudicial à saúde.





“Essa planta não possui níveis de gordura, sódio, açúcar e colesterol. Por isso, é vista como benéfica ao organismo, principalmente para quem tem diabetes, hipertensão e sobrepeso, já que a ingestão pode ajudar no emagrecimento. Por conta dessa ação, o chá de moringa vem sendo muito divulgado nas redes sociais. Porém é preciso ter atenção com esse consumo, principalmente porque a comercialização de cápsulas, da farinha da planta e do chá foram proibidos pela Anvisa em 2019”, explica o médico.





A decisão tomada Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) levou em conta a precariedade de comprovação de segurança do uso da Moringa oleifera em alimentos. Com isso, o órgão suspendeu a distribuição, a fabricação, a importação e a propaganda de produtos contendo a moringa em todo o país. Em contrapartida, já são mais de 111 mil postagens no TikTok, com influenciadoras e coachs de emagrecimento divulgando as ações do chá. Além de prometer a inibição da fome, também apontam como a bebida é capaz de desinchar o corpo.





“A moringa é uma planta que possui uma alta concentração de cálcio. Estima-se que 100 gramas equivalem a mesma quantidade do mineral encontrada em 1,3 quilos de cenoura. Mas, o que pode ser positivo para o organismo, também pode prejudicá-lo. Isso porque essa vasta quantidade pode nem sempre ser absorvida pelo corpo de uma forma adequada, podendo agravar quadros de cálculo renal, por exemplo. Isso porque a melhor forma de absorver o cálcio no corpo, sem correr riscos, é através da ingestão de produtos de origem animal”, reforça Silas.





Ainda sobre outros efeitos colaterais, segundo o especialista, estão episódios de taquicardia, náuseas, vômitos e diarreia. "A moringa é extremamente rica em agentes antioxidantes e, caso haja o consumo excessivo, pode provocar lesões no fígado. Além disso, o uso descontrolado pode aumentar a produção de glóbulos vermelhos, fazendo com que quem consome o chá fique mais propenso a ter o acidente vascular cerebral (AVC)”.

