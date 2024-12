Desafios e oportunidades do Brasil em 2025

O Brasil iniciará 2025 com dois grandes desafios na área econômica: reduzir os gastos públicos e evitar o descontrole inflacionário. Por um lado, será essencial adotar políticas fiscais rigorosas que garantam a sustentabilidade do crescimento no longo prazo e estimulem a confiança dos investidores, que anda em baixa em um cenário marcado por muitas incertezas.

De outro, o Banco Central, agora sob a liderança do economista Gabriel Galípolo, precisará ser firme na agenda monetária – o único caminho para frear a escalada de preços –, ignorando pressões políticas que certamente virão dos quadros petistas.

De positivo, os níveis de emprego deverão permanecer elevados, o que deverá impulsionar o consumo, e há boa expectativa de investimentos em infraestrutura, especialmente nas áreas de saneamento e energia. Ou seja, os desafios de 2024 continuarão presentes em 2025, mas o quadro não é tão ruim quanto os pessimistas dizem ser.

Ex-funcionários da Varig recebem FGTS após décadas de espera

Depois de décadas de disputas na Justiça, os ex-funcionários da companhia aérea Varig, que faliu em 1991, finalmente receberão os valores referentes às dívidas do FGTS. Cerca de 15 mil pessoas serão beneficiadas. A quitação da dívida estimada em R$ 575 milhões só foi possível após a União se comprometer a pagar R$ 4,7 bilhões à massa falida da Varig – o montante corresponde à indenização pelos prejuízos causados pelo Plano Cruzado, de 1985 a 1992. O pagamento do FGTS será feito à vista.

Investigações da China ameaçam carne bovina brasileira

O Ministério do Comércio da China iniciou uma investigação sobre as importações de carne bovina, incluindo as do Brasil, após alegações de produtores locais de que o aumento das compras do exterior reduziu preços e afetou a competitividade doméstica. A China é o principal destino das exportações brasileiras de carne bovina. Em 2024, as vendas para o país asiático somaram 1 milhão de toneladas, o que representou um aumento de 13% em relação a 2023, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária.

Câncer infantil: idas periódicas ao pediatra e pais conscientes para a cura

“Taxa das blusinhas” reduz importações

A criação da “taxa das blusinhas” pelo governo brasileiro, que adicionou um imposto de 20% sobre compras internacionais de até US$ 50, provocou uma queda expressiva nas compras online de produtos importados. Em julho de 2024, antes da medida, foram realizadas 19 milhões de transações dentro desse valor, que somaram R$ 1,8 bilhão. Após a taxação, em agosto, as remessas caíram para 11 milhões, com movimentação de R$ 902 milhões. Quem se beneficia é o varejo nacional, que pode ocupar esse espaço.

Supermercados de BH e outras 16 cidades não podem abrir no Natal e Ano Novo





“Trabalhar na Apple significa estar constantemente insatisfeito com o status quo. A próxima grande ideia sempre está esperando por nós”

Tim Cook

Presidente global da ‘empresa da maçã’

3.194

pessoas no mundo têm patrimônio acima de US$ 1 bilhão, segundo o relatório “World Ultra Wealth 2024”

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Rapidinhas

O TikTok venceu. Na campanha eleitoral, o futuro presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que estudava o banimento da rede social chinesa no país sob o argumento de que serviria para espionagem. Agora, disse que manterá a plataforma ativa. O TikTok tem sido usado por apoiadores de Trump para aumentar a sua popularidade.

O passaporte brasileiro é o 11º mais poderoso do mundo, segundo ranking feito pela consultoria Arton Capital, especializada em cidadania. Atualmente, os brasileiros podem visitar 166 países sem a necessidade de visto prévio. Emirados Árabes Unidos e Espanha têm os passaportes mais poderosos do planeta.

A Josapar, dona da marca de arroz Tio João, investiu R$ 200 milhões em uma fábrica de fertilizantes em Rio Grande (RS). A unidade antiga, em Pelotas, será desativada por causa das enchentes frequentes – apenas em 2024, a planta permaneceu 30 dias alagada. Com a nova unidade, a capacidade de produção de fertilizantes da companhia vai dobrar.