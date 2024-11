Quanto mais cedo a doença for descoberta e o tratamento iniciado, maiores são as chances de alcançar bons resultados

Diferentemente do adulto, para quem a adoção de hábitos saudáveis e a não exposição a agentes cancerígenos (radiação, substâncias químicas, poluição) diminuem o risco de desenvolvimento do câncer, os tumores infantis raramente são ligados a estilo de vida e fatores ambientais. Dessa forma, não há como prevenir a doença, mas sim detectá-la em seus estágios iniciais para aumentar as chances de cura. O Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil, em 23 de novembro, tem o objetivo de orientar sobre a importância do diagnóstico precoce.





Quando identificados no início e tratados em centros médicos especializados em oncologia pediátrica, os tumores apresentam, no Brasil, taxa de cura de 70%, média alcançada pelo Hospital do GRAACC, referência no tratamento do câncer infantojuvenil. Em algumas neoplasias, como o tumor de Wilms (renal) e o retinoblastoma (ocular), esse índice pode ultrapassar 90%.





“Quanto mais cedo a doença for descoberta e o tratamento iniciado, maiores são as chances de alcançarmos bons resultados. Em seu estágio inicial, o tumor se encontra no local de origem, ou seja, não se espalhou para outros órgãos ou tecidos”, explica a diretora clínica do Hospital do GRAACC, Monica Cypriano. A oncologista pediátrica lembra que as neoplasias infantojuvenis respondem melhor à quimioterapia convencional do que as do adulto, e a recuperação é mais rápida.





O Instituto Nacional do Câncer (INCA), estima que, no triênio 2023/2025, ocorrerão no Brasil, a cada ano, 7.930 novos casos de câncer em crianças e adolescentes de 0 a 19 anos de idade. Comumente, os tumores se desenvolvem por meio de mutações genéticas de células embrionárias, as quais podem se transformar em qualquer tipo de célula do corpo durante a gestação. Na fase de crescimento, essas células se replicam rapidamente, o que justifica a evolução rápida do câncer em crianças.





Sinais e sintomas do câncer infantil





Muitos sintomas das neoplasias infantis são semelhantes aos de doenças comuns da infância. Por isso, o olhar do especialista é essencial para evitar que os tumores passem despercebidos, assim como a conscientização dos pais e responsáveis, que devem observar atentamente a criança e buscar atendimento médico quando houver alguma suspeita. Além disso, são necessárias consultas periódicas de rotina ao pediatra, oftalmologista e dentista.





Entre os principais sinais e sintomas do câncer infantil estão:





-Febre persistente sem causa aparente e que não melhora com antibióticos ou medicamentos



- Perda de peso recente ou manchas roxas na pele sem causa conhecida



- Dor de cabeça matutina frequente



- Convulsão sem febre



- Fraqueza ou paralisia de um lado do rosto ou corpo



- Gânglios aumentados (ínguas) por período superior a três semanas



- Reflexo branco no olho ao tirar fotografia com flash



- Inchaço em um dos olhos, olho torto ou estrabismo



- Inchaço nas gengivas, amolecimento repentino dos dentes com perda dentária anormal para a idade



- Falta de ar sem histórico de febre, asma ou alergia



- Presença de sangue na urina



- Aumento do tamanho de um ou dos dois testículos



- Barriga inchada ou endurecida



- Desenvolvimento puberal muito adiantado para a idade



- Dor óssea persistente ou progressiva



- Dor ou inchaço nas articulações sem causa conhecida



- Aparecimento de inchaço, nódulo, “bola” em alguma parte do corpo sem relação com trauma



- Pressão alta

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia