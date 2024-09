Modular as emoções não significa ignorá-las ou suprimi-las, mas sim reconhecer o que sentimos e encontrar maneiras saudáveis de lidar com essas sensações

Mudanças são parte inevitável da vida. Se você ainda não passou por um processo de reforma ou mudança, é provável que em algum momento vai passar. E espero que seja leve. Pode até ser trabalhoso, cansativo e desafiador, mas que também seja uma experiência que possa ser saboreada e, ao final, comemorada.

Quando uma casa passa por uma reforma, cada cômodo tem a possibilidade de se transformar. Um quarto vira escritório, um espaço é adaptado para receber alguém que retorna, ou até mesmo somos obrigados a fazer uma reforma maior, como a troca de tubulação do prédio, algo que altera nossa rotina contra a nossa vontade. A vida nos convida a mudar a todo momento. Nada é estático, e adaptar-se às mudanças é um aprendizado constante.

Reformas e mudanças não acontecem apenas no espaço físico que habitamos, mas também em nossa mente e coração. Assim como a estrutura de uma casa precisa ser revista, fortalecida e ajustada, nossas emoções também precisam ser moduladas para que possamos enfrentar as transições com equilíbrio. Pesquisas apontam que obras estão entre as cinco atividades mais estressantes, o que só reforça a importância de regular nossas emoções ao longo desses processos.

A verdade é que mesmo mudanças que vêm para o bem podem gerar desconforto, especialmente quando envolvem o desconhecido. Recentemente, ao trocar meu consultório, senti a alegria de criar um novo espaço ao lado de um dos meus filhos. Mas, junto com essa alegria, veio o desafio da despedida — o fim de um ciclo no Coworking Mangabeiras, onde fui bem acolhida e fiz amizades significativas. Mesmo quando a vida nos pede para seguir em frente, há uma mistura de sentimentos que precisamos entender e modular.

Modular as emoções não significa ignorá-las ou suprimi-las, mas sim reconhecer o que sentimos e encontrar maneiras saudáveis de lidar com essas sensações. Quando entramos em um processo de mudança sem essa regulação emocional, o desgaste pode ser tão grande que, ao final, não conseguimos nem celebrar o novo ciclo que se inicia.

As emoções, quando descontroladas, podem amplificar os desafios das mudanças, fazendo com que tudo pareça mais pesado do que realmente é. Quando nos permitimos vivenciar cada sentimento — seja ele positivo ou negativo — com clareza, conseguimos transitar pelos altos e baixos das transformações com mais serenidade.

E como modular as emoções? Algumas dicas podem auxiliar:

Reconheça o que sente: Durante uma mudança, é normal sentir-se sobrecarregado, ansioso ou até triste. Reconhecer esses sentimentos é o primeiro passo para modulá-los. Permita-se sentir sem pressa de resolver tudo de uma vez.

Desenvolva uma mentalidade flexível: Adapte-se às mudanças com uma mentalidade aberta. Entenda que os imprevistos são parte do processo e que a flexibilidade emocional é essencial para lidar com eles.

Crie pequenos rituais de autocuidado: Em meio ao caos das mudanças, encontrar momentos de pausa para cuidar de si é fundamental. Pequenos rituais, como uma meditação rápida, um café tranquilo ou uma caminhada ao ar livre, podem ajudar a acalmar a mente e reequilibrar as emoções.

Desenvolva paciência com o processo: Reformas e mudanças raramente seguem um cronograma perfeito. Desenvolver paciência com os atrasos e os ajustes necessários ajuda a evitar frustrações excessivas. Lembre-se de que o processo é tão importante quanto o resultado final.

Quando conseguimos modular as emoções, o processo de mudança se torna menos doloroso e mais gratificante. Conseguimos enxergar as oportunidades de crescimento que essas transições nos oferecem e celebrar cada conquista ao longo do caminho. Além disso, tornamo-nos mais resilientes, aprendendo a lidar com futuras mudanças de maneira mais leve e positiva.

Cada reforma, seja em casa ou na vida, é uma oportunidade de renovação. Ao modularmos nossas emoções podemos vivenciar essas mudanças com mais equilíbrio e clareza, permitindo que o novo seja abraçado com confiança e alegria. Afinal, como diz o ditado, "a única constante na vida é a mudança". Cabe a nós decidirmos como vamos navegar por essas transformações.

Desejo boas mudanças, com o coração aberto e a mente tranquila.