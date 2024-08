A vida é cheia de nuances e imprevistos, e as coisas raramente são tão absolutas quanto parecem. Ao tomarmos uma decisão, não temos como prever com exatidão quais serão as consequências

A vida constantemente nos coloca diante de situações em que precisamos escolher, e uma das escolhas mais importantes que podemos fazer é decidir quando sair de algo que já não nos serve mais. Essa porta de saída, muitas vezes invisível aos nossos olhos, é uma oportunidade de libertação.





Quando estamos em uma relação que já não nos faz bem, é essencial lembrar que temos a opção de partir. É crucial reconhecer que permanecer é sempre uma escolha. Todos os dias, temos a opção de ir, de ficar ou até mesmo de voltar, e essa escolha se aplica não apenas às relações amorosas, mas também a diversas situações da vida, como o trabalho, amizades, e até projetos e momentos pessoais.

Quantas vezes nos encontramos presos a empregos e situações que não nos trazem satisfação, mas continuamos ali, como se estivéssemos aprisionados, incapazes de enxergar a porta de saída que está bem diante de nós? Talvez por medo do desconhecido, da insegurança financeira ou simplesmente pelo conforto da rotina, nos agarramos a algo que já não nos faz bem. É como se não nos permitíssemos sair, trocar, buscar algo que realmente nos traga realização. O mesmo vale para as relações amorosas. Permanecemos em relacionamentos que já não são confortáveis, talvez por medo da solidão ou da mudança, esquecendo que sempre há uma saída.

Por outro lado, nas relações afetivas satisfatórias, é importante que o casal se esforce para que ambas as partes sintam prazer em permanecer, reforçando essa escolha diariamente, assim como para reter um bom funcionário uma organização deve criar um ambiente que o motive a ficar fazendo-o sentir-se valorizado e realizado. Caso contrário, o funcionário pode optar por sair a qualquer momento, assim como nossos parceiros.



Outro aspecto que merece atenção é o peso que colocamos nas nossas decisões. Muitas vezes, sofremos mais do que o necessário ao pensar nas escolhas que temos à frente. Lembro-me de um paciente que, certa vez, disse: "Se eu for, não tem volta". Mas como assim? A não ser que estejamos falando de situações irreversíveis, como a morte, quase sempre há uma possibilidade de retorno, de recomeço.

Ao questionarmos essas crenças, podemos perceber que muitas delas não se baseiam em fatos reais, mas sim em medos e inseguranças. Precisamos aprimorar nossa capacidade de escolher, desenvolver as perguntas certas para nossas reflexões e, assim, a tomar decisões com mais leveza e confiança.



A vida é cheia de nuances e imprevistos, e as coisas raramente são tão absolutas quanto parecem. Ao tomarmos uma decisão, não temos como prever com exatidão quais serão as consequências. No entanto, podemos aprender a lidar com essa incerteza de forma mais positiva. Ao desenvolvermos a capacidade de aceitar o desconhecido e de nos adaptar às mudanças, podemos viver uma vida mais plena e satisfatória.

O medo de tentar, de arriscar algo novo, muitas vezes nos priva de oportunidades e descobertas incríveis. Enquanto a porta de saída permanece aberta, esperando que tenhamos a coragem de atravessá-la. Portanto, meu desejo é que todos possam reconhecer as portas que existem em suas vidas e em cada momento. Que possam enxergar que a escolha é sempre sua, e que, ao tomar essa decisão, possam fazê-lo com a certeza de que estão escolhendo o que é melhor para si, com bravura e confiança no que está por vir, neste momento. E se, lá na frente, perceberem que a escolha não foi a melhor, está tudo bem. Lembre-se que a porta está lá, bem à sua frente, esperando para ser aberta novamente.



E você, qual porta está pronto para abrir hoje?