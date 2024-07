Na letra da música "Há Tempos", o cantor Renato Russo, nos diz que “disciplina é liberdade”. Essa expressão aparentemente contraditória nos convida a uma reflexão.



A relação entre liberdade e disciplina pode parecer paradoxal à primeira vista. Afinal, liberdade sugere ausência de restrições, enquanto disciplina implica rigor e controle. Seguindo essa linha de raciocínio muitos acreditam que ser disciplinado significa levar uma vida restrita e cheia de regras, associando a disciplina a uma rotina rígida e a autocobrança excessiva. No entanto, essa visão é equivocada. É através da disciplina que conquistamos o domínio sobre nossas ações, pensamentos e emoções, alcançando assim a autonomia e liberdade para trilharmos nosso próprio caminho.



Pessoas disciplinadas não procrastinam nem buscam desculpas, ao contrário, a disciplina lhes concede liberdade.



Aqueles que tem a disciplina de fazer o que tem que ser feito é que possuem a liberdade de conquistar aquilo que desejam. Como já dito nessa coluna anteriormente: “todos querem chegar lá, mas ninguém quer passar pelo processo”, não existe vitória e sucesso que nascem pronto, tudo é uma construção, requer renúncia, esforço, dedicação e constância.



E aqui temos um ponto importante, vejo pessoas comuns que não possuem tantas habilidades e competências, mas que possuem constância e disciplina chegando a alcançar resultados muito maiores do que pessoas com muita inteligência, porém sem disciplina. Não raro escutamos frases do tipo “ele é tão inteligente, não sei como ele não consegue”.



Disciplina é o alicerce sobre o qual construímos nossas vidas. É através dela que estabelecemos rotinas, definimos metas e desenvolvemos habilidades. A disciplina nos permite resistir a impulsos imediatos e tomar decisões que beneficiem nosso bem-estar a longo prazo. Quando somos disciplinados, estamos no controle de nossas ações, em vez de sermos controlados por desejos passageiros ou circunstâncias externas.



Considere, por exemplo, a importância da disciplina no campo da saúde, a disciplina é crucial. Manter uma alimentação equilibrada, praticar exercícios regularmente e garantir um sono adequado requerem um compromisso contínuo e diário. Essas práticas podem parecer restritivas, mas na verdade, elas nos proporcionam mais energia, vitalidade e bem-estar, ampliando nossa capacidade de viver plenamente e aproveitar as oportunidades que a vida oferece.



O mesmo princípio se aplica em diversas áreas da vida. Um estudante disciplinado dedica-se aos estudos, alcançando melhores resultados e abrindo portas para oportunidades futuras. Um atleta disciplinado treina com rigor, aprimorando seu desempenho e conquistando seus objetivos. Um profissional disciplinado cumpre suas responsabilidades com excelência, construindo uma carreira sólida e gratificante.



Portanto, a disciplina não significa submissão a regras inflexíveis ou a negação dos prazeres da vida. Pelo contrário, ela nos liberta da tirania dos impulsos momentâneos e nos permite construir uma vida com propósito, significado e realização.



Ao nos disciplinarmos, desenvolvemos força de vontade, resiliência e autocontrole. Aprendemos a gerenciar nosso tempo e recursos de forma eficaz, estabelecendo metas claras e trabalhando consistentemente para alcançá-las. Tornamo-nos mais conscientes de nossas escolhas e assumimos a responsabilidade por nossas ações.



A disciplina nos liberta também da procrastinação, do medo do fracasso e da autossabotagem. Ela nos impulsiona a superar desafios, persistir diante das dificuldades e alcançar nossos sonhos.



É importante ressaltar que a disciplina não precisa ser rígida ou inflexível. Ela pode ser adaptada às nossas individualidades, necessidades e objetivos. Podemos encontrar um equilíbrio entre a disciplina e a flexibilidade, criando uma rotina que nos inspire e nos motive a progredir.



Em resumo, a liberdade não é a ausência de regras, mas sim a capacidade de agir com autonomia e responsabilidade. É através da disciplina que conquistamos essa liberdade, moldando nosso destino e construindo uma vida plena e significativa.



Lembre-se: a disciplina não é um inimigo, mas sim uma aliada na jornada em busca da verdadeira liberdade. Abrace a disciplina e desvende o potencial ilimitado que reside dentro de você.