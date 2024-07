Na correria do dia a dia, entre trabalho, responsabilidades e obrigações, sobra pouco tempo para "não fazer nada". Mas é aí que entra o ócio criativo, um conceito que vai mostrar a você que descansar a mente e alimentar a alma é essencial para reinventar-se e viver com mais leveza e plenitude.



Em 2003, no seminário Gestão do futuro, idealizado por Eduardo Shana (@eduardoshana), tive contato pela primeira vez com o tema Ócio criativo, a partir de seu criador Domenico de Masi, sociólogo italiano que nos deixou em setembro último.



Confesso que, naquela época, pela pouca bagagem de vida e no auge da busca por uma carreira de sucesso, não absorvi completamente seus ensinamentos. Estes só vieram anos após, quando tive a felicidade de me tornar sua aluna.



De Masi nos ensina que devemos equilibrar nosso tempo livre de maneira produtiva e prazerosa, misturando trabalho, estudo e lazer. A ideia central é que a criatividade e a inovação surgem quando as pessoas têm tempo para relaxar, refletir e se dedicar a atividades que lhes trazem prazer e satisfação.



Diferentemente da procrastinação ou da preguiça, o ócio criativo é um tempo dedicado a atividades que nos trazem prazer e nos permitem explorar nossa criatividade sem pressão. Como exemplo, ler um livro, pintar um quadro, desenvolver um hobby, apreciar a natureza, meditar ou qualquer outra coisa que nos faça desligar do mundo externo e nos reconectar com nosso mundo interior.



Permitir-se ao ócio criativo não é nada fácil. Eu mesma tenho uma enorme dificuldade em "me desligar", talvez pelo "medo da falta", nascido na adolescência quando vivenciei privações financeiras. Acabei crescendo com a necessidade de estar sempre fazendo e produzindo para não "faltar", além de fazer parte de uma sociedade na qual as pessoas se vangloriam por trabalharem demais, muitas vezes ultrapassando a carga horária habitual.

Vencido esse "trauma" e conhecendo bem onde nascem as minhas emoções, hoje sei bem o quanto a prática do ócio criativo é importante para trazer diversos benefícios para minha vida e compartilho aqui alguns deles:



Aumenta minha criatividade e capacidade de inovar: quando estou relaxada e minha mente está livre para vagar, ela pensa de forma não linear e novas ideias surgem com mais facilidade.



Reduz o estresse e a ansiedade, me auxiliando a lidar melhor com os desafios do dia a dia: consigo isso quando estou cuidando de meu jardim, lendo ou meditando.



Melhora meu humor e disposição: ao praticar atividades que me deixam com mais energia para enfrentar o dia, como dar uma corrida ou fazer um bom treino na academia.



Estimula o autoconhecimento: ao dedicar tempo para mim mesma, consigo conectar com meus pensamentos e sentimentos, me ajudando a me conhecer melhor.



Então, que tal começar a colocar o ócio criativo em prática na sua vida? Reserve um tempo para você mesmo todos os dias, mesmo que seja por alguns minutos. Experimente diferentes atividades e descubra o que te faz mais feliz. E, depois de concluída sua pausa, explore suas emoções. Você pode se perguntar: como eu me senti durante esse tempo? Eu me sinto mais descansada? Esse momento foi útil?



Você verá que, além de ser mais relaxante e prazeroso, o ócio pode ajudar você a ser mais criativo, leve, produtivo e realizado em todos os aspectos da sua vida.



Lembre-se: você merece esse tempo para si mesmo! Permita-se o ócio criativo e desfrute de seus benefícios.