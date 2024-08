A crença no futuro é um pilar fundamental na superação do medo. É ela que nos dá suporte para avançar, mesmo quando o caminho à frente é nebuloso



O processo de mudança é, muitas vezes, um encontro com o desconhecido. A apreensão que sentimos ao iniciar um novo caminho, sem garantias do que encontraremos no final, é uma reação natural e ancestral. No entanto, essa insegurança pode ser uma força propulsora, desde que aprendamos a canalizar sua energia de maneira construtiva.



O medo, em sua essência um instinto de sobrevivência, tem um papel importante em nossas vidas: ele nos mantém atentos aos perigos. No entanto, essa vigilância nem sempre significa conforto; muitas vezes, ela nos prende em um ciclo de estagnação, onde nos acostumamos com o desconforto simplesmente porque ele é familiar.

Joseph Campbell, em sua obra “O herói de mil faces”, explora o conceito do “chamado à aventura”, onde o herói deve deixar sua zona de conforto para enfrentar desafios em territórios inexplorados. Esse chamado é muitas vezes cercado de temor e resistência, mas é justamente essa jornada que leva à transformação. Campbell afirma que o herói, ao aceitar o chamado, descobre potencialidades que até então estavam ocultas, pois é no enfrentamento do desconhecido que verdadeiramente crescemos.



A transição, esse período entre o lugar seguro de onde partimos e o destino que desejamos alcançar, pode ser nosso maior aliado ou nosso pior inimigo. Se encarado com paciência e resiliência, esse intervalo de incerteza nos prepara para a chegada, fortalecendo nossas capacidades e clareando nossas intenções. No entanto, se sucumbimos à ansiedade de não ter chegado “ainda”, corremos o risco de desistir de nossas metas, achando que o fracasso é inevitável.



A crença no futuro é um pilar fundamental na superação do medo. É ela que nos dá suporte para avançar, mesmo quando o caminho à frente é nebuloso. Ter uma visão clara de onde queremos chegar é essencial para manter a motivação durante a travessia. Quando perdemos de vista nossos objetivos, o medo pode facilmente se transformar em paralisia, mas quando mantemos o foco na possibilidade de um amanhã melhor, ele se torna combustível para a ação.



Como disse o filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, “A vida só pode ser compreendida olhando-se para trás; mas só pode ser vivida olhando-se para frente”. Essa frase resume o paradoxo da mudança: embora seja importante refletir sobre o passado, é no futuro que devemos concentrar nossa energia. O processo de transformação exige coragem para olhar além do que é familiar e confortável, mesmo que isso signifique conviver com a incerteza por um tempo.



Portanto, a mudança não é apenas um ato de mover-se de um ponto a outro; é uma jornada de autodescoberta, onde o medo, quando compreendido e canalizado, pode ser um guia poderoso.



Mas como superar o medo? O primeiro passo é identificá-lo. Qual a raiz desse sentimento que te paralisa? Ao entender suas origens, você pode começar a trabalhá-lo. E se quiser confrontá-lo neste momento, algumas perguntas podem auxiliar: O que me assegura que isso é verdadeiro? Quais as evidências que tenho? Quais os recursos que tenho para lhe dar com isso? Existe saída? Estou fazendo o meu melhor? Posso contar com o apoio de alguém?



Ao nos permitirmos vivenciar a transição de forma plena, abraçamos o potencial de nos tornarmos versões mais fortes e autênticas de nós mesmos.



Você é capaz de muito mais do que imagina. A maior aventura da vida é descobrir quem você realmente é. Permita-se experimentar, explorar e transformar-se. O futuro te espera!