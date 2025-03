Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Cientistas da Austrália encontraram uma cobra venenosa conhecida por ser "um dos répteis mais perigosos" do mundo, com três presas afiadas, resultado de uma mutação genética raríssima. A víbora da morte – com o réptil é chamado — foi vista durante um programa de coleta de veneno no Australian Reptile Park, um zoológico da cidade de Nova Gales do Sul.

Normalmente, a cobra tem apenas duas presas, usadas para caçar sapos, lagartos e pássaros. Seu ataque é conhecido pela velocidade, sendo capaz de capturar uma presa em menos de um décimo de segundo.

"O Australian Reptile Park não tem registro de uma cobra de três presas na coleção há pelo menos 20 anos. Nesse período, abrigamos milhares de cobras e fizemos centenas de milhares de ordenhas", disse o zoológico em comunicado.

Cobra com três presas funcionais é encontrada na Austrália Australian Reptile Park

As víboras da morte tem presas mais móveis que outros tipos de cobras. Sua mordida pode ter mortalidade de até 60% em humanos.

Segundo Billy Collet, um dos cientistas responsáveis pela descoberta, a cobra mutante está no programa há sete anos e agora desenvolveu a nova presa. "Isso é algo que nunca vimos antes. Temos essa víbora da morte no programa de veneno há cerca de sete anos, mas só recentemente notamos a terceira presa. Achei que ela simplesmente cairia com o tempo, mas um ano depois, e ela ainda está lá!", disse, em entrevista.

A terceira presa é funcional, ou seja, produz veneno, o que a torna ainda mais venenosa. Ela produz o dobro do veneno de uma cobra “tradicional” da mesma espécie. Mas ainda não foi esclarecido se isso ocorre pela presa extra ou por outro motivo.

Uma cobra víbora-da-morte encontrada no Australian Reptile Park, na Austrália, possui três presas venenosas, algo nunca registrado nessa espécie. Divulgação Reptile Park A descoberta dessa mutação rara ocorreu durante a extração de veneno, uma ação que faz parte do programa de produção de antídotos. As 3 presas ampliam o poder de envenenamento. Divulgação Reptile Park A serpente é um dos animais que provocam mais pânico nos seres humanos. E não é para menos. Além do aspecto aterrorizante, rastejando em velocidade, elas têm venenos capazes de matar rapidamente. foto rabe pixabay Picadas de cobras podem causar dormência, dor, paralisia, dificuldade de respirar, náusea, convulsão, taquicardia, hemorragia e outras reações. storme22k pixabay Dependendo do volume de veneno, a morte pode ocorrer em apenas 20 minutos. reprodução vocepergunta.com É que o poder letal do veneno depende do peso da pessoa e da rapidez do atendimento. Mas algumas cobras possuem venenos tão poderosos que bastam quantidades ínfimas para matar - e com rapidez. reprodução blog unicamp A Cobra de Barriga Amarela, considerada a mais mortal, tem veneno 100 vezes mais potente que uma cascavel. Basta 0,01 mg de veneno por quilo para matar. Ou seja, um pessoa de 70 kg seria morta com apenas 0,7 mg de veneno. Aloaiza / commons wikimedia Uma mordida dessa cobra injeta até 100 mg de veneno - o suficiente para matar 100 pessoas. commons wikimedia Em caso de picada de cobra, a ordem é correr para receber o quanto antes o soro antiofídico, um antídoto contra as toxinas produzidas pelas serpentes. pascal laurent pixabay Veja outras cobras que costumam figurar na lista das mais venenosas do mundo. mike_68 pixabay Cobra da Morte - Originária da Austrália. Também é encontrada na Nova Guiné. Diferentemente da maioria das cobras, que reagem quando provocadas, esta serpente ataca por nada, sem ter sido ameaçada. E tem um dos botes mais rápidos. Museu de Queensland Serpente Tigre - Espécie endêmica da Austrália e Tasmânia. Seu veneno costuma matar a vítima de 6 a 24 horas. Pode medir até 2m e se alimenta de peixes e lagartos. Eijingoh / commons wikimedia Naja - Nativa da África e Ásia. É muito conhecida por ter uma espécie de capuz na cabeça. E por erguer grande parte do corpo. Além de picar, ela também é capaz de cuspir o veneno a até 3 metros de distância. Dr. Raju Kasambe / commons wikimedia Cobra Real - Originária da Ásia, habita florestas na Índia e na China. É a cobra venenosa mais longa do mundo. Geralmente, tem de 3 a 4 metros. E a maior já registrada chegou a 5,85m. Também tem capuz no rosto. rawpixel.com/ Por causa do capuz, a cobra-rei e a naja se confundem. Mas a cobra-rei pode ter muitos pigmentos e listras, enquanto a Naja tem apenas uma cor com pequenas manchas pelo corpo. pixabay Víbora de Russell - Animal noturno, vive na Índia, China e Taiwan. Atinge cerca de 1,60m. E tem a pele marrom com manchas que funcionam como camuflagem entre as árvores. Sua picada é considerada uma das mais dolorosas. AChawla / commons wikimedia Cobra Marrom - É a cobra que mais mata na Austrália. Seu veneno é tão poderoso que até um filhote pode matar um ser humano. Basta 0,03 mg por quilo para ser letal. E, quando ela pica, injeta de 5 a 10 mg. Matt from Melbourne, Australia / commons wikimedia Taipan - Austrália. Tem uma toxina que destrói as células sanguíneas e provoca hemorragia interna. Sua dose letal é de apenas 0,1 mg por quilo. Mas sua picada chega a conter 120 mg. Em média, uma cobra dessas pode matar 56 homens. XLerate / commons wikimedia Krait Malasyana - Vive em países do Sudeste Asiático, principalmente Indonésia e Malásia. É facilmente reconhecida, pois tem listras pretas e brancas. Metade das vítimas dessa cobra morre mesmo se houver aplicação de antídoto. Dentre as sequelas de quem sobrevive, pode sofrer paralisia grave. Wibowo Djatmiko / commons wikimedia Cascavel - Vive no continente americano, desde o México até a Argentina. Tem um chocalho na cauda. A finalidade do som produzido pelo guizo é de advertir sobre a sua presença e espantar os animais predadores.. Luciano Marra FlickR Mamba Negra - Nativa da África. Pode ser preta ou cinza, mas a parte de dentro da boca é sempre negra. É a cobra mais rápida do mundo: rasteja a 20 km/h. Portanto, não dá nem pra fugir. reprodução cobrasblog O veneno da mamba-negra tem a ação mas rápida dentre as cobras, se espalhando rapidamente pelo corpo. Se a vítima não procurar auxílio imediato, morre em 20 minutos. Tad Arensmeier wikimedia commons Por sugestão de internautas, incluímos a jararaca-ilhoa, que é exclusiva da Ilha da Queimada Grande, no litoral de São Paulo. Essa ilha é proibida para visitantes (exceto pesquisadores) justamente devido à proliferação dessa espécie endêmica. Nayeryouakim wikimedia commons Voltar Próximo

"Eu estava ordenhando-a um dia e notei que ela tinha duas presas de um lado. Então notei que ao ordenhar, o veneno sai de ambas as presas. É bizarro. Isso é muito raro. Nunca vi uma terceira presa funcionando assim. Na verdade, me deixa muito nervoso ordenhar essa garota”, brincou.

"Infelizmente, não sabemos realmente o que causou o desenvolvimento da terceira presa e atualmente não temos instalações para executar nenhum teste. Foram encontradas 3 outras cobras com presas na Austrália, mas pelo que podemos descobrir, não houve nenhuma víbora da morte com 3 presas registrada", declarou um porta-voz do zoológico à LiveScience.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Apesar de ser uma das cobras mais perigosas do mundo, a víbora de três presas está ajudando os cientistas a salvar vidas. Isso porque seu veneno extraído é usado para a fabricação de soros e medicamentos.