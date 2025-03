Cientistas descobrem nova espécie de predador nas profundezas do mar

Uma nova espécie de crustáceo, nomeada como Dulcibella camanchaca, foi descoberta na Fossa do Atacama, localizada em Antofagasta, no Chile. Seu nome faz referência à Dulcinea del Toboso, a amada idealizada de Dom Quixote, com o título “Dulcibella”. O estudo foi divulgado pela revista científica Systematics and Biodiversity.

Segundo o jornal El País, a pesquisa foi feita em um projeto colaborativo entre profissionais do Instituto Millenium de Oceanografia (IMO), na Universidade de Concepción, e estudiosos da Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI), nos Estados Unidos.





A revelação foi fruto de uma expedição científica realizada em 2023, associada ao Sistema Integrado de Observação do Oceano Profundo (IDOOS, na sigla em inglês), que aconteceu a bordo do navio científico Abate Molina.

O animal é um predador da ordem dos anfípodes que habita uma das regiões oceânicas mais profundas da Terra. A área é uma zona “hadal” - termo científico para espaços que se estendem entre 6 mil e 11 mil metros de profundidade.

Esse organismo utiliza mandíbulas e apêndices raptoriais especializados para capturar suas presas, adaptando-se à escassez de alimentos na região. Sua velocidade e técnicas de caça o colocam no topo da cadeia alimentar local.

A escassez de recursos, que a princípio parecia um obstáculo incontornável, se transformou em um catalisador para a especialização de organismos como ele, que encontrou meios inovadores para sobreviver.

A pesquisa foi conduzida com o objetivo de explorar as profundezas oceânicas e identificar novas formas de vida adaptadas a essas condições extremas. Os cientistas agora estão focados em entender melhor o comportamento e as interações do Dulcibella camanchaca com outras espécies do ecossistema da Fossa do Atacama.

Além disso, sua existência levanta novas questões sobre como organismos marinhos se adaptam a ecossistemas com recursos limitados, o que pode ter implicações mais amplas para o estudo da biologia marinha e da evolução.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos