Escorpião que ‘espirra veneno’ é encontrado na América Latina pela 1ª vez

Como forma de se defender dos predadores ou capturar presas, os escorpiões tradicionalmente utilizam o ferrão, localizado na ponta de suas longas caudas, para a inoculação de toxinas venenosas. Mas ao invés de ferroar, algumas raras espécies conseguem espirrar o veneno em seus alvos. Um estudo sobre a descoberta de uma nova espécie capaz desse feito, a Tityus achilles, foi publicado recentemente pela revista Zoological Journal of the Linnean Society.

A pesquisa foi realizada no departamento de Cundinamarca, na Colômbia, na região montanhosa da floresta tropical de Magdalena. Apenas dois outros tipos de escorpião, encontrados na África e na América do Norte, foram observados anteriormente espirrando veneno.

Embora o veneno esguichado ofereça menos risco de morte à presa, já que a picada, que ocorre por contato direto, oferece a garantia que a caça será afetada, ser atingido por um jato de toxina pode bastar para afastar um predador, dando ao escorpião a chance de fugir. O ângulo de projeção do spray tóxico emitido por essa espécie indica que ele é direcionado para os olhos e o nariz de seus inimigos.

Em entrevista ao portal Live Science, Léo Laborieux, mestrando na Universidade Ludwig Maximilian, na Alemanha, e autor do estudo, explicou sobre o método: "A maioria dos escorpiões é provavelmente capaz de pulverizar veneno, mas eles simplesmente não o fazem. Sabe-se que essa resposta comportamental extrema ocorre regularmente apenas nesses dois gêneros".

“A pulverização de veneno é uma estratégia inerentemente cara. Há provavelmente uma pressão seletiva muito intensa que faria com que o comportamento fosse mais vantajoso do que desvantajoso. Tem que haver algo acontecendo com os predadores no ambiente”, complementa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Essa forma de liberar toxinas já foi registrada em outros seres vivos, como por exemplo cobras cuspideiras, que também podem lançar veneno contra seus inimigos. Diversos animais, desde artrópodes até moluscos e mamíferos, utilizam toxinas defensivas, conhecidas como toxungens, para se proteger e, em alguns casos, para capturar presas.



Estagiária sob supervisão do editor-assistente Edu Oliveira