‘Inseto marinho gigante’ ganha nome em homenagem a Darth Vader

Cientistas identificaram uma nova espécie de “inseto marinho supergigante”. A descoberta foi feita no Vietnã, quando o grupo estudava a diversidade de criaturas populares na gastronomia local.

O animal foi nomeado como Bathynomus vaderi em referência ao personagem Darth Vader. A inspiração veio do formato da cabeça do inseto, semelhante ao capacete do vilão da saga de "Star Wars".

A espécie pertence à família dos isópodes - um crustáceo achatado sem carapaça, caracterizados por seus sete pares de pernas e um exoesqueleto duro e protetor - e a um grupo conhecido como “supergigantes”, medindo cerca de 32,5 cm e pesando mais de um quilo - medidas similares às de um cachorro filhote -, se trata do maior isópode conhecido no mundo.

Os estudiosos descreveram oficialmente a nova espécie na revista ZooKeys, na terça-feira (14/1), confirmando que alguns elementos da estrutura corporal do B. vaderi diferiam muito de outros espécimes de Bathynomus encontrados no Mar do Sul da China.

No momento, o inseto só foi encontrado perto das Ilhas Spratly no Vietnã, mas, segundo os especialistas, estudos futuros provavelmente irão confirmar sua presença em outras localidades do Mar da China Meridional.

Iguaria local

Apesar da aparência questionável, algumas espécies de Bathynomus têm se popularizado no Vietnã como iguaria, tendo o gosto de sua carne frequentemente comparado ao das lagostas.

Em 2017, o alimento apresentou uma grande valorização devido a sua difusão rápida e a certa dificuldade em encontrá-lo nos mercados, chegando a custar até 2 milhões de dongs vietnamitas - cerca de US$ 80 ou R$ 480). Porém, conforme os pescadores capturaram e vendiam mais Bathynomus, os preços caíram porque os insetos marinhos se tornaram mais disponíveis. Já em 2024, espécimes de 1 a 2 quilos estavam sendo vendidos por cerca de 1 milhão de dongs vietnamitas (cerca de US$ 40 ou R$ 240), observou o estudo publicado pela revista ZooKeys.

Com a descoberta do B. vaderi, alguns cientistas expressaram preocupações sobre sua potencial integração nos mercados globais de frutos do mar, uma vez que os Bathynomus são conhecidos por sua reprodução lenta, produzindo, relativamente, uma pequena quantidade de ovos. Essa taxa lenta de reprodução os torna especialmente vulneráveis à sobrepesca.



*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos