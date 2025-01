A ambulância estacionada em uma área verde no centro de Berlim é pequena, parece de brinquedo. Tem uma faixa laranja nas laterais e um emaranhado de fios pendurados no teto.

É uma das três ambulâncias adaptadas e operadas pela Tomorrow.Bio, o primeiro laboratório de criônica da Europa, cuja missão é congelar pacientes após a morte e, um dia, trazê-los de volta à vida — tudo isso com um custo de US$ 200 mil (cerca de R$ 1,2 milhão).

À frente da empreitada está Emil Kendziorra, cofundador da Tomorrow.Bio, que trocou a carreira na área de pesquisa de câncer após descobrir que o avanço na busca pela cura da doença era "muito lento".

Embora o primeiro laboratório de criônica do mundo tenha sido inaugurado há quase meio século no Estado americano do Michigan — provocando uma divisão entre aqueles que acreditam que este é o futuro da humanidade, e outros que o rejeitam como algo inviável —, Kendziorra afirma que o interesse pela técnica tem aumentado recentemente.

Até o momento, a Tomorrow.Bio congelou (ou criopreservou) "três ou quatro" pessoas e cinco animais de estimação e conta com quase 700 cadastrados. Em 2025, deve expandir suas operações para cobrir todo o território dos EUA.

Quando um médico confirma que um paciente cadastrado está nos últimos dias de vida, a companhia envia uma ambulância ao local em que ele está e aguarda que ele seja legalmente declarado morto, quando tem início, no veículo, o procedimento de criônica.

Ninguém jamais foi ressuscitado com sucesso após a criopreservação — e, mesmo que isso acontecesse, o potencial resultado poderia ser o retorno à vida com graves danos cerebrais.

O fato de não haver atualmente nenhuma prova de que organismos com estruturas cerebrais tão complexas quanto as dos seres humanos possam ser revividos com sucesso evidencia o conceito como "absurdo", diz Clive Coen, professor de neurociência da Universidade King's College London, no Reino Unido.

Para ele, as declarações de que a nanotecnologia (manipulação de elementos em escala nanométrica) ou a conectômica (mapeamento dos neurônios do cérebro) vão preencher a lacuna atual entre a biologia teórica e a realidade também são promessas exageradas.

As críticas não frearam as ambições da empresa.

A start-up foi inspirada em pacientes cujos corações pararam em temperaturas congelantes e, posteriormente, foram reanimados e voltaram a bater.

Foi o que aconteceu com Anna Bagenholm, que em 1999 passou duas horas clinicamente morta durante férias de esqui na Noruega, mas depois foi reanimada.

Durante o procedimento, os corpos são resfriados a temperaturas abaixo de zero e abastecidos com fluido crioprotetor.

"Quando a temperatura cai abaixo de zero grau, você não quer congelar o corpo, você quer criopreservar. Do contrário, haveria cristais de gelo por toda parte, e o tecido seria destruído", explica Kendziorra.

"Para neutralizar esse efeito, você substitui toda a água, tudo o que poderia congelar no corpo, pelo agente crioprotetor."

Trata-se de uma solução cujos componentes principais são o dimetilsulfóxido (DMSO) e o etilenoglicol (usado em produtos como anticongelantes).

"Depois de fazer isso, você esfria com uma curva de resfriamento muito específica, muito rápido, até cerca de -125 °C, e depois muito lentamente, de -125°C para -196°C."

Quando atinge a última temperatura, o paciente é transferido para uma unidade de armazenamento na Suíça, onde, segundo Kendziorra, acontece a "espera".

Getty Images Emil Kendziorra acredita que muitas técnicas que poderiam ser usadas para criopreservação ainda não foram testadas

"O plano", diz ele, "seria que, em algum momento no futuro, a tecnologia médica teria avançado o suficiente para que o câncer [ou] o que quer que tenha levado à morte do paciente seja curável, e o próprio procedimento de criopreservação possa ser revertido".

Se isso vai acontecer em 50, 100 ou mil anos, ninguém sabe.

"No fim das contas, isso não importa", ele afirma.

"Desde que você mantenha a temperatura, é possível manter esse estado por períodos de tempo praticamente indefinidos."

Para quem não faz parte da área de criônica, o conceito pode soar como algo entre delirante e distópico.

Embora Kendziorra "não tenha conhecimento de nenhum motivo pelo qual isso não seria possível em princípio", o número atual de seres humanos que foram revividos com sucesso após a criopreservação é zero.

Estudos comparativos em animais que demonstrem seu potencial também são escassos.

Atualmente, é possível preservar o cérebro de um camundongo por meio da infusão de fluido embalsamador, oferecendo esperança de que os cérebros humanos também possam um dia ser mantidos intactos para um possível reavivamento futuro — mas esse processo ocorre enquanto o coração do animal ainda está batendo, matando-o então.

Kendziorra acredita que a resistência se deve principalmente à estranheza causada pela ideia de trazer alguém de volta do mundo dos mortos, mas que a maioria dos procedimentos médicos é vista com desconfiança antes de se tornar comum.

"Pegar um coração e colocá-lo em outro ser humano, à primeira vista, parece muito estranho", diz ele sobre o transplante de órgãos.

"Mas fazemos isso todos os dias."

Ele acredita que a criônica poderia simplesmente ser mais um procedimento a ser adicionado a essa lista.

Ele também acredita que a pesquisa que mostra que o verme C. elegans pode ser criopreservado e voltar à sua função plenamente é uma prova animadora de que um organismo inteiro pode transcender a morte.

Há também algumas evidências de revitalização de órgãos entre roedores. Em 2023, pesquisadores da Universidade de Minnesota Twin Cities armazenaram criogenicamente rins de ratos por até 100 dias antes de reaquecê-los e retirá-los dos fluidos crioprotetores, transplantando-os de volta em cinco ratos. A função completa foi restaurada em 30 dias.

O tamanho reduzido do campo de estudo (e, portanto, do financiamento) significa que, na opinião de Kendizorra, "muitas coisas que atualmente não têm comprovação de funcionamento, podem funcionar — só que ninguém tentou".

Da mesma forma, uma vez testadas, elas podem não funcionar de forma alguma, como é o caso de uma série de pesquisas médicas que se aplicam a roedores ou vermes, mas não a seres humanos.

A criônica é parte do campo de estudo em expansão de prolongamento da vida, agora dominada principalmente por debates sobre longevidade, que prometem mais anos de vida com boa saúde.

Getty Images Start-up foi inspirada em pacientes cujos corações pararam em temperaturas congelantes e, posteriormente, foram reanimados e voltaram a bater

Embora haja uma infinidade de extratos e suplementos, podcasts e livros sobre o assunto, as pesquisas práticas — pelo menos, além de praticar exercícios físicos regularmente e se alimentar bem — continuam escassas.

Coen tem uma visão negativa da criônica, descrevendo-a como "uma fé equivocada em anticongelantes e um mal-entendido sobre a natureza da biologia, da física e da morte".

Uma vez que o coração para de bater, nossas células começam a se decompor, causando danos enormes. Quando um corpo é aquecido novamente a partir de um estado criopreservado, "toda a decomposição que estava ocorrendo durante a fase inicial após a morte vai começar novamente".

Ele sugere que a melhor abordagem é a criogenia: criopreservação de longo prazo de materiais, como tecidos e órgãos, em temperaturas muito baixas que podem "ser armazenados e usados posteriormente".

Outros acreditam que o segredo para prolongar a vida é reverter a própria morte. No hospital de um médico "ressurreicionista" em Nova York, em 2012, priorizar os cuidados subsequentes depois que um paciente tinha uma parada cardíaca levou a uma taxa de ressuscitação de 33%, em comparação com uma média de metade deste percentual nos EUA e no Reino Unido.

Preocupações éticas em relação à ultrarrefrigeração de cérebros (um serviço que a Tomorrow.Bio também oferece) e corpos rondam o campo.

Os corpos dos clientes da empresa alemã são armazenados em uma fundação sem fins lucrativos na Suíça, o que, segundo Kendziorra, garante sua proteção — mas é difícil imaginar como isso poderia funcionar na prática séculos depois, quando um descendente de repente se vê responsável pelo corpo há muito tempo congelado de seu antepassado.

Getty Images Acredita-se que a pandemia de covid-19 tenha deixado as pessoas mais conscientes da morte e da possibilidade de prolongar sua vida natural

Embora os defensores da criônica esperem que uma cura para a doença que matou o paciente tenha sido encontrada quando ele voltar à vida, não há garantia — nem que outro fator não reduziria imediatamente seu tempo na Terra pela segunda vez.

Há também a questão do custo excessivo e o impacto nos demais familiares do paciente, que poderia ver parte de sua herança ter sido gasta neste tiro no escuro final.

"Eu diria que a liberdade de fazer a escolha por si mesmo supera todas as outras considerações éticas em potencial", diz Kendziorra.

"Há uma quantidade enorme de pessoas que compram seu segundo superiate aos 85 anos, que têm, sei lá, mais três anos de vida."

Com base nisso, um investimento de US$ 200 mil em um possível retorno do mundo dos mortos parece, segundo ele, um negócio justo.

Ele afirma que a maioria de seus clientes tem 60 anos ou menos, e financia os custos por meio do seguro de vida (que pode ser providenciado pela empresa ou de forma independente).

Para Louise Harrison, de 51 anos, a inscrição "foi motivada pela curiosidade".

"Fiquei fascinada com a ideia de possivelmente voltar à vida no futuro — parecia uma forma de viagem no tempo", explica.

"Ter uma pequena chance de voltar, em vez de não ter chance nenhuma, parecia ser uma escolha lógica."

Harrison, que paga cerca de US$ 87 (R$ 525) por mês pelo cadastro e pelo seguro de vida, diz que sua decisão foi recebida com olhares de reprovação.

"As pessoas costumam me dizer: 'Que horror, tudo e todos que você conhece vão ter ido embora'. Mas isso não me desanima — perdemos pessoas ao longo da vida, mas geralmente encontramos um motivo para continuar vivendo."

A Tomorrow.Bio espera que seu lançamento nos EUA atraia aqueles que têm uma curiosidade semelhante sobre como será o nosso mundo no futuro.

De acordo com o Cryonics Institute, empresa americana lançada em 1976 que é pioneira em criônica, 2 mil pessoas se cadastraram e 263 estão "em suspensão".

"Observamos um crescimento constante nos últimos anos, à medida que a ideia parece estar pegando", eles afirmam.

Relatórios sugerem que a recente pandemia de covid-19 deixou as pessoas mais conscientes da morte e das tentativas para preservá-la.

Talvez por esse motivo, a Tomorrow.Bio estabeleceu algumas metas ambiciosas: ser capaz de preservar a estrutura neural da memória, da identidade e da personalidade dentro de um ano, e a preservação reversível de temperaturas abaixo de zero, ou o "santo graal", até 2028.

"Não posso dizer quão alta é a probabilidade" de que as coisas saiam como planejado, diz Kendziorra.

"Mas estou bastante confiante em dizer que a probabilidade é maior do que a cremação, se não houver mais nada."

Leia a íntegra desta reportagem (em inglês) no site BBC Future.