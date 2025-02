Estudo diz em que mês você precisaria ter nascido para viver 100 anos

Uma pesquisa conduzida pelo Colégio de Atuários da Catalunha, na Espanha, indica que o mês de nascimento pode ter influência sobre a longevidade. Ao analisar 17,2 milhões de registros, o projeto constatou que a maioria das pessoas com 100 anos ou mais nasceu entre os meses de janeiro e abril.

O estudo levanta hipóteses sobre a forma como as estações do ano podem impactar a saúde desde o nascimento. Os pesquisadores sugerem que a exposição a doenças sazonais durante os primeiros meses de vida pode afetar a saúde ao longo do tempo, influenciando na duração da vida.

Especialistas destacam que esses dados não podem ser generalizados para todas as regiões, por causa de diferenças climáticas e culturais, uma vez que os resultados apontam padrões observados na população espanhola.

Caso essa lógica seja aplicada ao Brasil, os meses de nascimento mais favoráveis à longevidade seriam de agosto a novembro, devido ao inverno e à primavera no Hemisfério Sul.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata