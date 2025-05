Infiltrações em paredes externas estão entre os problemas mais comuns em imóveis brasileiros, principalmente durante os períodos de chuva intensa. A impermeabilização da parede externa é a principal forma de prevenção, mas quando feita de maneira inadequada, pode ser ineficaz e até agravar o problema. O segredo está no preparo da superfície, escolha dos produtos certos e atenção aos detalhes da aplicação.

Por que impermeabilizar a parede externa é indispensável?

Paredes expostas sofrem diretamente com a ação da água, umidade, calor e poluição. Com o tempo, a falta de proteção leva ao aparecimento de mofo, descascamento da tinta, bolhas no reboco e até danos estruturais. Além disso, infiltrações em muros e fachadas costumam ser mais caras para consertar do que prevenir.

Passo a passo de como impermeabilizar parede externa

A seguir veja os passos corretos para fazer a impermeabilização da sua parede:

1. Avaliação da parede

Antes de tudo, a superfície deve estar limpa, seca e livre de trincas. Qualquer rachadura ou falha deve ser corrigida com massa específica.

2. Preparação da base

Paredes muito porosas precisam de selador antes da aplicação do impermeabilizante. Isso melhora a aderência do produto.

3. Escolha do impermeabilizante

Entre os mais usados estão:

Hidrofugantes de silicone ou silano/siloxano: ideais para alvenaria aparente e fachadas;



ideais para alvenaria aparente e fachadas; Tinta impermeabilizante acrílica: ótima para quem deseja proteger e colorir ao mesmo tempo;

ótima para quem deseja proteger e colorir ao mesmo tempo; Mantas líquidas: recomendadas para áreas que exigem alta resistência, como muros.

Rachaduras e mofo podem surgir se a impermeabilização da parede externa for mal executada Andrei Nasonov de Getty Images

4. Aplicação correta

Utilize pincel, rolo ou trincha larga e aplique em pelo menos duas demãos cruzadas (horizontal e vertical), respeitando o tempo de secagem indicado pelo fabricante.

Cuidados importantes na hora de impermeabilizar

Mesmo com uma boa impermeabilização, é importante fazer inspeções periódicas, principalmente antes do período chuvoso, para verificar se há trincas ou desgastes na cobertura protetora da parede. Além disso, é necessário se atentar aos seguintes detalhes: