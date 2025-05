Se você já foi pegar açúcar no armário e encontrou o pacotinho transformado em uma pedra só, saiba que não está sozinho. O problema é mais comum do que se imagina e pode ser evitado com alguns cuidados. Nesta matéria, vamos explicar como recuperar o açúcar empedrado e evitar que isso aconteça novamente.

Por que o açúcar empedra?

O açúcar empedra principalmente por causa da umidade. Quando exposto ao ar ou armazenado de forma incorreta, como dentro da geladeira, que pode causar condensação e umidade excessiva. Ele absorve água do ambiente e acaba formando blocos duros e compactos. Isso acontece com mais frequência em locais abafados ou em recipientes mal vedados.

Como recuperar açúcar empedrado

Existem formas de soltar o açúcar empedrado sem desperdício, veja:

No micro-ondas



Coloque o açúcar empedrado em um recipiente de vidro e cubra com papel toalha levemente úmido. Leve ao micro-ondas por cerca de 15 segundos e repita o processo até que ele se solte.

Com pão ou fatia de maçã

Coloque o açúcar empedrado em um pote fechado com um pedaço de pão ou uma fatia de maçã por 24 horas. A umidade natural desses alimentos ajuda a amolecer os blocos.

Com pilão ou liquidificador

Para solução imediata, quebre os torrões com pilão ou bata rapidamente no liquidificador.

Micro-ondas, pão e potes bem vedados são aliados contra o açúcar empedrado 422737 de pixabay

Qual tipo de açúcar empedra mais?

O açúcar cristal e o refinado costumam empedrar com mais facilidade, pois contêm menos umidade natural. Já o demerara e o mascavo possuem umidade maior, mas ainda assim podem empedrar se armazenados de forma incorreta.

Como conservar o açúcar por mais tempo

Para que o seu açúcar não volte a empedrar, siga algumas dicas: