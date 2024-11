O verão, estação marcada por dias longos, temperaturas elevadas e muita energia, começa oficialmente no hemisfério sul em 21 de dezembro e se estende até 20 de março. Com ele, chegam o calor intenso, as chuvas características e a oportunidade de aproveitar momentos ao ar livre.

Para que sua casa acompanhe esse clima ensolarado, algumas mudanças e ajustes são bem-vindos, tanto para manter o conforto quanto para criar um ambiente mais vibrante e adequado à estação.

5 dicas para preparar sua casa para o verão

A seguir veja quais são os truques para ter uma casa fresca e organizada no verão:

1. Invista em elementos frescos para o clima quente

Com a sensação térmica alta, é essencial trocar tecidos, tapetes e almofadas:

troque tecidos pesados por opções leves: substitua cortinas de veludo ou tecidos grossos por versões em linho ou algodão, que permitem maior ventilação;



substitua cortinas de veludo ou tecidos grossos por versões em linho ou algodão, que permitem maior ventilação; renove as almofadas e tapetes: aposte em capas de cores claras e vibrantes, como amarelo, azul e verde. Dispense tapetes pesados e opte por modelos mais finos ou de fibra natural;



aposte em capas de cores claras e vibrantes, como amarelo, azul e verde. Dispense tapetes pesados e opte por modelos mais finos ou de fibra natural; invista em flores e plantas naturais: decore com plantas que trazem frescor, como samambaias, palmeiras e suculentas. Elas também ajudam a purificar o ar.

2. Adapte a ventilação e iluminação

A ventilação e iluminação são dois dos principais fatores para deixar a casa ainda mais acessível no calor:

ventiladores e ar-condicionado: verifique o funcionamento desses equipamentos antes da chegada do calor extremo;



verifique o funcionamento desses equipamentos antes da chegada do calor extremo; portas e janelas abertas: sempre que possível, mantenha os ambientes arejados. Use telas protetoras para evitar a entrada de insetos;



sempre que possível, mantenha os ambientes arejados. Use telas protetoras para evitar a entrada de insetos; espelhos estrategicamente posicionados: ajudam a refletir a luz natural, ampliando a sensação de luminosidade nos cômodos.

3. Prepare áreas externas

As áreas externas são tão importantes quanto as internas, por isso saiba como organizá-las no verão:

reforce móveis e acessórios: áreas como jardins, varandas e quintais ganham protagonismo. Invista em móveis resistentes ao sol e à chuva;



áreas como jardins, varandas e quintais ganham protagonismo. Invista em móveis resistentes ao sol e à chuva; crie sombras: ombrelones, toldos e cortinas externas são excelentes aliados para proteger do calor excessivo;



ombrelones, toldos e cortinas externas são excelentes aliados para proteger do calor excessivo; espaços para relaxar: redes e cadeiras de descanso tornam qualquer canto mais convidativo.

4. Cuidados anti-mofo

Nesta época do ano, é importante se atentar à proliferação do mofo:

proteja contra o mofo: o calor e a umidade podem favorecer o aparecimento de mofo. Utilize desumidificadores e mantenha os armários ventilados;



o calor e a umidade podem favorecer o aparecimento de mofo. Utilize desumidificadores e mantenha os armários ventilados; organize armários e despensas: guarde roupas de inverno e deixe os itens de verão, como roupas leves e roupas de banho, ao alcance.

5. Inclua cores e estampas alegres

O verão é a estação perfeita para brincar com estampas tropicais, motivos florais e uma paleta de cores vivas. Papéis de parede, quadros e objetos decorativos são formas simples de trazer essa energia para dentro de casa.

Dica extra: otimize o consumo de energia

Com o uso mais intenso de ventiladores e ar-condicionado, a conta de luz pode subir. Aposte em lâmpadas LED, desligue aparelhos que não estão em uso e aproveite ao máximo a luz do dia.

Preparar sua casa para o verão vai muito além de enfrentar o calor; é uma forma de trazer conforto, bem-estar e energia positiva para o lar.