Os mosquitos de luz podem ser um desafio durante os meses mais quentes, mas com algumas medidas simples, você pode minimizar a sua presença e proteger seu ambiente

Com a chegada do calor é comum percebermos um aumento na presença de mosquitos de luz, também conhecidos como mosquitos de calor, ao nosso redor. Esses insetos parecem estar sempre atraídos pelas lâmpadas e pela iluminação das nossas casas, o que pode ser um verdadeiro incômodo.



Mas você sabe por que isso acontece e como pode combater esse problema? Vamos explorar as razões e fornecer dicas úteis para manter sua casa livre desses visitantes indesejados.



Por que os bichos de luz são atraídos pelas lâmpadas?



Os mosquitos de luz, ou mosquitos de calor, são particularmente atraídos pelas fontes de iluminação artificial. Isso ocorre porque a luz das lâmpadas interfere na forma como esses insetos se orientam. Na natureza, os insetos se guiam pela luz natural da lua para voar em linha reta. No entanto, as luzes artificiais das lâmpadas substituem a luz da lua, confundindo os mosquitos e fazendo com que eles se aproximem delas. Eles acabam “desorientados” e, como resultado, ficam voando em círculos ou se debatendo ao redor das lâmpadas.



De onde surgem os bichos de luz?



Esses insetos geralmente surgem de ambientes úmidos e quentes, onde podem se reproduzir facilmente. Eles costumam se proliferar em locais como caixas de lixo, plantas úmidas e áreas com acúmulo de água. Durante os meses mais quentes, o calor proporciona condições ideais para o crescimento e multiplicação desses mosquitos.



6 dicas para eliminar os bichos de luz



Aqui estão algumas estratégias para manter esses insetos fora da sua casa:



1. Reduza a atração pela luz



Substitua as lâmpadas comuns por lâmpadas de LED, que são menos atraentes para os mosquitos. Além disso, use cortinas ou persianas para bloquear a luz das lâmpadas durante a noite, reduzindo a atração para o exterior.



2. Mantenha a casa limpa e livre de umidade



Limpe regularmente áreas onde os mosquitos possam se proliferar, como caixas de lixo e áreas úmidas. Certifique-se de que não há água parada dentro ou ao redor da casa, pois isso pode servir de criadouro.



3. Instale armadilhas para os mosquitos



Armadilhas de luz específicas para mosquitos de luz podem ser eficazes em capturar e eliminar esses insetos. São elas:



armadilhas de luz ultravioleta (UV): a luz UV atrai os mosquitos, que são eletrocutados por uma grade ou capturados;



a luz UV atrai os mosquitos, que são eletrocutados por uma grade ou capturados; lâmpadas LED com atrativos UV: ao utilizar a luz UV combinada com LED os mosquitos são atraídos e sugados ou eletrocutados;



ao utilizar a luz UV combinada com LED os mosquitos são atraídos e sugados ou eletrocutados; armadilhas com ventilador de sucção: a luz UV atrai os mosquitos, e o ventilador suga os insetos para a câmara de retenção;



É importante colocar as armadilhas em locais estratégicos, longe das áreas que você frequenta.



4. Use o ar-condicionado com sabedoria



Embora o ar-condicionado ajude a manter a casa fresca e menos atraente para os mosquitos, ele não é uma solução definitiva. O ar-condicionado não impede o calor gerado pelas lâmpadas, que ainda atrai os mosquitos. Além disso, se houver ninhos ou focos de reprodução dentro de casa, o ar-condicionado não conseguirá eliminá-los.



5. Feche as janelas e portas ao anoitecer



Para evitar que os mosquitos entrem na sua casa, mantenha as janelas e portas fechadas, especialmente ao anoitecer, quando a atividade dos mosquitos é mais intensa.



6. Use óleo de citronela



O óleo de citronela é amplamente utilizado para afastar insetos, incluindo os chamados bichos de luz. A citronela tem um odor forte que repele mosquitos, mariposas e outros insetos voadores. Além da citronela, outros óleos essenciais como óleo de eucalipto, hortelã-pimenta e lavanda também podem ser eficazes na repelência de insetos em áreas iluminadas. Esses óleos podem ser usados em difusores, velas ou misturados com água para aplicação em ambientes.



*Conteúdo produzido por estagiária sob supervisão